В Україні відтерміновують повний перехід на електронні лікарняні та відмову від паперових аналогів. Це мало відбутися 1 вересня, однак поки що не всі лікарі опанували систему.

Про це повідомив прес-секретар Міністерства охорони здоров’я Роман Борщ. За його словами, орієнтовно це може статися через місяць.

– Зараз понад 2 тис. закладів можуть формувати електронні лікарняні. Передбачено повний перехід з 1 вересня, але зважаючи на те, що є окремі відомчі лікарні – ті, що у глибинках, яким треба трохи більше часу, нині юстується наказ, який продовжить цей перехідний період до жовтня, – зазначив Роман Борщ.

За інформацією відомства, поки що не всі лікарі мають доступ до комунікацій.

Ще наприкінці 2019 року Кабмін заговорив про перехід на електронні лікарняні.

Спочатку ініціативу хотіли реалізувати до квітня 2020-ого. Але потім цей процес затримався.

Водночас протягом 2020 року 13 млн українців отримали електронну медичну картку у межах програми цифровізації системи охорони здоров’я.

Джерело: Суспільне