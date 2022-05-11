Моча может дать врачам много информации о здоровье человека. Но сейчас специалисты не имеют удобного или быстрого способа отслеживать концентрацию важных соединений в моче пациентов.

Американское химическое общество рассказало о новом изобретении китайских ученых, которые предложили для анализа мочи умный подгузник. Он отбрасывает в прошлое необходимость использования баночек и не особо чувствительных бумажных тест-полосок.

Ученые разработали гибкий датчик, который помещается в подгузник, измеряет несколько компонентов в моче и может передавать эти результаты через Bluetooth для проведения анализа в лаборатории в режиме реального времени у постели больного с недержанием, пожилых или новорожденных.

Сначала команда изготовила гибкую электродную матрицу размером с четверть американского доллара. Она содержала пять различных электродов на массиве, которые были разработаны специально для обнаружения ионов калия, ионов натрия, перекиси водорода, мочевой кислоты или глюкозы, которые являются биомаркерами для различных состояний. Затем они подключили массив к печатной плате с модулем Bluetooth и источником питания.

Исследователи поместили массив в подгузник и обнаружили, что при наличии мочи они могут получать сигналы для биомаркеров.

По результатам исследования, когда массив подвергался образцам мочи трех добровольцев, он показал такие же результаты, как и коммерческие системы анализа мочи.

Ученые ожидают, что в реальных условиях, когда сухие подгузники медленно насыщаются мочой, массиву электродов придется проводить несколько измерений, чтобы получить стабильные показания. Таким образом, с оптимизацией этот “умный” подгузник может стать способом обеспечить быстрый и безболезненный анализ мочи с помощью технологии носимых устройств.

Источник: ScienceDaily