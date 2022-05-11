Сеча може дати лікарям багато інформації про здоров’я людини. Але зараз спеціалісти не мають зручного або швидкого способу відстежувати концентрацію важливих сполук у сечі пацієнтів.

Американське хімічне товариство розповіло про новий винахід китайських вчених, які запропонували для аналізу сечі розумний підгузник. Він відкидає в минуле необхідність використання баночок і не особливо чутливих паперових тест-смужок.

Науковці розробили гнучкий датчик, який поміщається в підгузник, вимірює кілька компонентів в сечі та може передавати ці результати через Bluetooth для проведення аналізу в лабораторії в режимі реального часу біля ліжка хворого з нетриманням, літніх або немовлят.

Спочатку команда виготовила гнучку електродну матрицю розміром з чверть американського долара. Вона містила п’ять різних електродів на масиві, які були розроблені спеціально для виявлення іонів калію, іонів натрію, перекису водню, сечової кислоти або глюкози, які є біомаркерами для різних станів. Потім вони під’єднали масив до друкованої плати з модулем Bluetooth і джерелом живлення.

Дослідники помістили масив у підгузник і виявили, що за наявності сечі вони можуть отримувати сигнали для біомаркерів.

За результатами дослідження, коли масив піддавався зразкам сечі трьох добровольців, він показав такі ж результати, як і комерційні системи аналізу сечі.

Науковці очікують, що в реальних умовах, коли сухі підгузники повільно насичуються сечею, масиву електродів доведеться проводити кілька вимірювань, щоб отримати стабільні показання. Таким чином, з оптимізацією цей “розумний” підгузник може стати способом забезпечити швидкий і безболісний аналіз сечі за допомогою технології, яку можна носити з собою.

Джерело: ScienceDaily