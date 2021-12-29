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Без напряжения и сухости. Что убережет от негативного влияния гаджетов на глаза

29 декабря 2021, 13:47
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Без напряжения и сухости. Что убережет от негативного влияния гаджетов на глаза
Источник: Pixabay

Современный человек вынужден много времени проводить возле гаджетов — смартфонов, компьютеров, что может негативно отражаться на глазах и зрении.

Со временем он может начать жаловаться на потерю зрения, сухость и напряжение в глазу. С этим можно бороться, если придерживаться ряда рекомендаций.

Как уменьшить сухость и напряжение глаз

  • Очки

Если есть проблемы со зрением, нужно подобрать очки или линзы. Это стоит делать исключительно с врачом.

Другим же людям можно носить специальные очки для работы за компьютером.

  • Глазные капли

Глазные капли помогут избежать сухости глаз при использовании компьютера.

  • Регулировка компьютерного монитора

Правильное размещение монитора на столе поможет уменьшить блики и сделать работу более эргономичной и удобной.

  • Настройки компьютера

Также важно настроить яркость экрана, размер текста, убрать лишние мерцания.

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  • Освещение

В самой комнате, где работает человек, должно быть нормальное освещение. Это поможет избежать утомляемости глаз.

  • Упражнения для глаз

Можно делать специальные упражнения или массаж глаз. Но перед этим лучше проконсультироваться со специалистом.

  • Качество воздуха

В помещении должна быть нормальная влажность воздуха. Если ее недостаточно, стоит использовать увлажнитель.

  • Добавки

Некоторые пищевые добавки могут помочь улучшить состояние глаз. Например, жирные кислоты Омега-3 и экстракт черники могут. Но перед этим стоит заранее поговорить с врачом.

  • Делать перерывы

Если вы работаете за компьютером весь день, важно делать частые перерывы.

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  • Использовать приложения

Можно загрузить на смартфон специальные приложения, которые будут корректировать освещенность экрана.

  • Избегать обезвоживания

Обезвоживание может усугубить хронические симптомы сухого глаза.

  • Обращаться к врачу

В случае жалоб лучше сразу обращаться к врачу, чтобы избежать более серьезных проблем со здоровьем.

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