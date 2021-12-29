Современный человек вынужден много времени проводить возле гаджетов — смартфонов, компьютеров, что может негативно отражаться на глазах и зрении.
Со временем он может начать жаловаться на потерю зрения, сухость и напряжение в глазу. С этим можно бороться, если придерживаться ряда рекомендаций.
Как уменьшить сухость и напряжение глаз
- Очки
Если есть проблемы со зрением, нужно подобрать очки или линзы. Это стоит делать исключительно с врачом.
Другим же людям можно носить специальные очки для работы за компьютером.
- Глазные капли
Глазные капли помогут избежать сухости глаз при использовании компьютера.
- Регулировка компьютерного монитора
Правильное размещение монитора на столе поможет уменьшить блики и сделать работу более эргономичной и удобной.
- Настройки компьютера
Также важно настроить яркость экрана, размер текста, убрать лишние мерцания.
- Освещение
В самой комнате, где работает человек, должно быть нормальное освещение. Это поможет избежать утомляемости глаз.
- Упражнения для глаз
Можно делать специальные упражнения или массаж глаз. Но перед этим лучше проконсультироваться со специалистом.
- Качество воздуха
В помещении должна быть нормальная влажность воздуха. Если ее недостаточно, стоит использовать увлажнитель.
- Добавки
Некоторые пищевые добавки могут помочь улучшить состояние глаз. Например, жирные кислоты Омега-3 и экстракт черники могут. Но перед этим стоит заранее поговорить с врачом.
- Делать перерывы
Если вы работаете за компьютером весь день, важно делать частые перерывы.
- Использовать приложения
Можно загрузить на смартфон специальные приложения, которые будут корректировать освещенность экрана.
- Избегать обезвоживания
Обезвоживание может усугубить хронические симптомы сухого глаза.
- Обращаться к врачу
В случае жалоб лучше сразу обращаться к врачу, чтобы избежать более серьезных проблем со здоровьем.