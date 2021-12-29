Современный человек вынужден много времени проводить возле гаджетов — смартфонов, компьютеров, что может негативно отражаться на глазах и зрении.

Со временем он может начать жаловаться на потерю зрения, сухость и напряжение в глазу. С этим можно бороться, если придерживаться ряда рекомендаций.

Как уменьшить сухость и напряжение глаз

Очки

Если есть проблемы со зрением, нужно подобрать очки или линзы. Это стоит делать исключительно с врачом.

Другим же людям можно носить специальные очки для работы за компьютером.

Глазные капли

Глазные капли помогут избежать сухости глаз при использовании компьютера.

Регулировка компьютерного монитора

Правильное размещение монитора на столе поможет уменьшить блики и сделать работу более эргономичной и удобной.

Настройки компьютера

Также важно настроить яркость экрана, размер текста, убрать лишние мерцания.

Освещение

В самой комнате, где работает человек, должно быть нормальное освещение. Это поможет избежать утомляемости глаз.

Упражнения для глаз

Можно делать специальные упражнения или массаж глаз. Но перед этим лучше проконсультироваться со специалистом.

Качество воздуха

В помещении должна быть нормальная влажность воздуха. Если ее недостаточно, стоит использовать увлажнитель.

Добавки

Некоторые пищевые добавки могут помочь улучшить состояние глаз. Например, жирные кислоты Омега-3 и экстракт черники могут. Но перед этим стоит заранее поговорить с врачом.

Делать перерывы

Если вы работаете за компьютером весь день, важно делать частые перерывы.

Использовать приложения

Можно загрузить на смартфон специальные приложения, которые будут корректировать освещенность экрана.

Избегать обезвоживания

Обезвоживание может усугубить хронические симптомы сухого глаза.

Обращаться к врачу

В случае жалоб лучше сразу обращаться к врачу, чтобы избежать более серьезных проблем со здоровьем.