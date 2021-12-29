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Без напруження та сухості. Що вбереже від негативного впливу гаджетів на очі

29 Грудня 2021, 13:47
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Без напруження та сухості. Що вбереже від негативного впливу гаджетів на очі
Джерело: Pixabay

Сучасна людина змушена багато часу проводити біля гаджетів – смартфонів, комп’ютерів, що може негативно впливати на очі та зір.

Згодом вона може почати скаржитися на втрату зору, сухість та напруження в оці. З цим можна боротися, якщо дотримуватись низки рекомендацій.

Як зменшити сухість та напруження очей

  • Окуляри

Якщо є проблеми із зором, потрібно підібрати окуляри чи лінзи. Це варто робити винятково з лікарем.

Іншим людям можна носити спеціальні окуляри для роботи за комп’ютером.

  • Краплі для очей

Краплі для очей допоможуть уникнути сухості очей під час використання комп’ютера.

  • Регулювання комп’ютерного монітора

Правильне розміщення монітора на столі допоможе зменшити відблиски та зробити роботу більш ергономічною і зручною.

  • Налаштування комп’ютера

Також важливо налаштувати яскравість екрана, розмір тексту, прибрати зайві мерехтіння.

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  • Освітлення

У самій кімнаті, де працює людина, має бути нормальне освітлення. Це допоможе уникнути стомлюваності очей.

  • Вправи для очей

Можна робити спеціальні вправи чи масаж очей. Але перед цим краще проконсультуватися із фахівцем.

  • Якість повітря

У приміщенні має бути нормальна вологість повітря. Якщо її недостатньо, варто використати зволожувач.

  • Добавки

Деякі харчові добавки можуть допомогти покращити стан очей. Наприклад, жирні кислоти Омега-3 та екстракт чорниці можуть. Але перед цим варто заздалегідь поговорити із лікарем.

  • Робити перерви

Якщо ви працюєте за комп’ютером весь день, важливо робити часті перерви.

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  • Використати програми

Можна завантажити на смартфон спеціальні програми, які коригуватимуть освітленість екрану.

  • Уникати зневоднення

Зневоднення може погіршити хронічні симптоми сухого ока.

  • Звертатися до лікаря

У разі скарг краще одразу звертатися до лікаря, щоб уникнути серйозніших проблем зі здоров’ям.

Теги
очі , Поради
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