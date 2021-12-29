Сучасна людина змушена багато часу проводити біля гаджетів – смартфонів, комп’ютерів, що може негативно впливати на очі та зір.

Згодом вона може почати скаржитися на втрату зору, сухість та напруження в оці. З цим можна боротися, якщо дотримуватись низки рекомендацій.

Як зменшити сухість та напруження очей

Окуляри

Якщо є проблеми із зором, потрібно підібрати окуляри чи лінзи. Це варто робити винятково з лікарем.

Іншим людям можна носити спеціальні окуляри для роботи за комп’ютером.

Краплі для очей

Краплі для очей допоможуть уникнути сухості очей під час використання комп’ютера.

Регулювання комп’ютерного монітора

Правильне розміщення монітора на столі допоможе зменшити відблиски та зробити роботу більш ергономічною і зручною.

Налаштування комп’ютера

Також важливо налаштувати яскравість екрана, розмір тексту, прибрати зайві мерехтіння.

Освітлення

У самій кімнаті, де працює людина, має бути нормальне освітлення. Це допоможе уникнути стомлюваності очей.

Вправи для очей

Можна робити спеціальні вправи чи масаж очей. Але перед цим краще проконсультуватися із фахівцем.

Якість повітря

У приміщенні має бути нормальна вологість повітря. Якщо її недостатньо, варто використати зволожувач.

Добавки

Деякі харчові добавки можуть допомогти покращити стан очей. Наприклад, жирні кислоти Омега-3 та екстракт чорниці можуть. Але перед цим варто заздалегідь поговорити із лікарем.

Робити перерви

Якщо ви працюєте за комп’ютером весь день, важливо робити часті перерви.

Використати програми

Можна завантажити на смартфон спеціальні програми, які коригуватимуть освітленість екрану.

Уникати зневоднення

Зневоднення може погіршити хронічні симптоми сухого ока.

Звертатися до лікаря

У разі скарг краще одразу звертатися до лікаря, щоб уникнути серйозніших проблем зі здоров’ям.