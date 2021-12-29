Сучасна людина змушена багато часу проводити біля гаджетів – смартфонів, комп’ютерів, що може негативно впливати на очі та зір.
Згодом вона може почати скаржитися на втрату зору, сухість та напруження в оці. З цим можна боротися, якщо дотримуватись низки рекомендацій.
Як зменшити сухість та напруження очей
- Окуляри
Якщо є проблеми із зором, потрібно підібрати окуляри чи лінзи. Це варто робити винятково з лікарем.
Іншим людям можна носити спеціальні окуляри для роботи за комп’ютером.
- Краплі для очей
Краплі для очей допоможуть уникнути сухості очей під час використання комп’ютера.
- Регулювання комп’ютерного монітора
Правильне розміщення монітора на столі допоможе зменшити відблиски та зробити роботу більш ергономічною і зручною.
- Налаштування комп’ютера
Також важливо налаштувати яскравість екрана, розмір тексту, прибрати зайві мерехтіння.
- Освітлення
У самій кімнаті, де працює людина, має бути нормальне освітлення. Це допоможе уникнути стомлюваності очей.
- Вправи для очей
Можна робити спеціальні вправи чи масаж очей. Але перед цим краще проконсультуватися із фахівцем.
- Якість повітря
У приміщенні має бути нормальна вологість повітря. Якщо її недостатньо, варто використати зволожувач.
- Добавки
Деякі харчові добавки можуть допомогти покращити стан очей. Наприклад, жирні кислоти Омега-3 та екстракт чорниці можуть. Але перед цим варто заздалегідь поговорити із лікарем.
- Робити перерви
Якщо ви працюєте за комп’ютером весь день, важливо робити часті перерви.
- Використати програми
Можна завантажити на смартфон спеціальні програми, які коригуватимуть освітленість екрану.
- Уникати зневоднення
Зневоднення може погіршити хронічні симптоми сухого ока.
- Звертатися до лікаря
У разі скарг краще одразу звертатися до лікаря, щоб уникнути серйозніших проблем зі здоров’ям.