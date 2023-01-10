После травм или сложных операций по восстановлению организма крайне важна реабилитация. В этом году пакеты по реабилитации усовершенствованы. В частности, выделен пакет Реабилитационная помощь взрослым и детям в стационарных условиях.

Что получает пациент в пределах пакета:

составление индивидуального реабилитационного плана

проведение инструментальных обследований;

проведение инструментальных обследований; проведение необходимых лабораторных обследований;

оказание реабилитационной помощи одновременно по нескольким направлениям (нейрореабилитация и/или ортопедическая реабилитация, и/или кардио-респираторная реабилитация и другие) в стационарных условиях в соответствии с составным индивидуальным реабилитационным планом;

психологическая помощь;

психологическая помощь; круглосуточный медсестринский уход;

своевременное обезболивание на всех этапах реабилитации;

лекарственные средства из Национального перечня основных лекарственных средств, медицинских изделий и расходных материалов в соответствии с отраслевыми стандартами в сфере здравоохранения.

питание в стационарных условиях;

Как получить реабилитацию в стационарных условиях:

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по направлению лечащего врача;

при переводе из медучреждения или клинического подразделения больницы.

Источник: НСЗУ