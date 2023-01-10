После травм или сложных операций по восстановлению организма крайне важна реабилитация. В этом году пакеты по реабилитации усовершенствованы. В частности, выделен пакет Реабилитационная помощь взрослым и детям в стационарных условиях.
Что получает пациент в пределах пакета:
- составление индивидуального реабилитационного плана
проведение инструментальных обследований;
- проведение необходимых лабораторных обследований;
- оказание реабилитационной помощи одновременно по нескольким направлениям (нейрореабилитация и/или ортопедическая реабилитация, и/или кардио-респираторная реабилитация и другие) в стационарных условиях в соответствии с составным индивидуальным реабилитационным планом;
психологическая помощь;
- круглосуточный медсестринский уход;
- своевременное обезболивание на всех этапах реабилитации;
- лекарственные средства из Национального перечня основных лекарственных средств, медицинских изделий и расходных материалов в соответствии с отраслевыми стандартами в сфере здравоохранения.
питание в стационарных условиях;
Как получить реабилитацию в стационарных условиях:
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- по направлению лечащего врача;
- при переводе из медучреждения или клинического подразделения больницы.
Источник: НСЗУ