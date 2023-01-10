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Бесплатная реабилитация в стационарах: как украинцам получить эти услуги

10 января 2023, 13:51
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
реабілітація
Источник: Depositphotos

После травм или сложных операций по восстановлению организма крайне важна реабилитация. В этом году пакеты по реабилитации усовершенствованы. В частности, выделен пакет Реабилитационная помощь взрослым и детям в стационарных условиях.

Что получает пациент в пределах пакета:

  • составление индивидуального реабилитационного плана
    проведение инструментальных обследований;
  • проведение необходимых лабораторных обследований;
  • оказание реабилитационной помощи одновременно по нескольким направлениям (нейрореабилитация и/или ортопедическая реабилитация, и/или кардио-респираторная реабилитация и другие) в стационарных условиях в соответствии с составным индивидуальным реабилитационным планом;
    психологическая помощь;
  • круглосуточный медсестринский уход;
  • своевременное обезболивание на всех этапах реабилитации;
  • лекарственные средства из Национального перечня основных лекарственных средств, медицинских изделий и расходных материалов в соответствии с отраслевыми стандартами в сфере здравоохранения.
    питание в стационарных условиях;

Как получить реабилитацию в стационарных условиях:

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  • по направлению лечащего врача;
  • при переводе из медучреждения или клинического подразделения больницы.

Источник: НСЗУ

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реабілітація
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