10 Січня 2023, 13:51 Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я

Після травм чи складних операцій для відновлення організму вкрай важлива реабілітація. Цьогоріч пакети з реабілітації удосконалено. Зокрема виокремлений пакет Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах. Що отримує пацієнт в межах пакету: складання індивідуального реабілітаційного плану.

проведення інструментальних обстежень;

проведення необхідних лабораторних обстежень;

надання реабілітаційної допомоги одночасно за кількома напрямами (нейрореабілітація та/або ортопедична реабілітація, та/або кардіо-респіраторна реабілітація та інші) в стаціонарних умовах відповідно до складеного індивідуального реабілітаційного плану;

психологічна допомога;

цілодобовий медсестринський догляд;

своєчасне знеболення на всіх етапах реабілітації;

лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

харчування в стаціонарних умовах; Як отримати реабілітацію в стаціонарних умовах: Зараз дивляться за направленням лікуючого лікаря;

при переведенні з медзакладу або клінічного підрозділу лікарні. Джерело: НСЗУ

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