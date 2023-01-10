Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Актуально

Безкоштовна реабілітація в стаціонарах: як українцям отримати ці послуги

10 Січня 2023, 13:51
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
реабілітація
Джерело: Depositphotos

Після травм чи складних операцій для відновлення організму вкрай важлива реабілітація. Цьогоріч пакети з реабілітації удосконалено. Зокрема виокремлений пакет Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах.

Що отримує пацієнт в межах пакету:

  • складання індивідуального реабілітаційного плану.
  • проведення інструментальних обстежень;
  • проведення необхідних лабораторних обстежень;
  • надання реабілітаційної допомоги одночасно за кількома напрямами (нейрореабілітація та/або ортопедична реабілітація, та/або кардіо-респіраторна реабілітація та інші) в стаціонарних умовах відповідно до складеного індивідуального реабілітаційного плану;
  • психологічна допомога;
  • цілодобовий медсестринський догляд;
  • своєчасне знеболення на всіх етапах реабілітації;
  • лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
    харчування в стаціонарних умовах;

Як отримати реабілітацію в стаціонарних умовах:

Зараз дивляться
  • за направленням лікуючого лікаря;
  • при переведенні з медзакладу або клінічного підрозділу лікарні.

Джерело: НСЗУ

Теги
реабілітація
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь