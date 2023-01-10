Після травм чи складних операцій для відновлення організму вкрай важлива реабілітація. Цьогоріч пакети з реабілітації удосконалено. Зокрема виокремлений пакет Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах.
Що отримує пацієнт в межах пакету:
- складання індивідуального реабілітаційного плану.
- проведення інструментальних обстежень;
- проведення необхідних лабораторних обстежень;
- надання реабілітаційної допомоги одночасно за кількома напрямами (нейрореабілітація та/або ортопедична реабілітація, та/або кардіо-респіраторна реабілітація та інші) в стаціонарних умовах відповідно до складеного індивідуального реабілітаційного плану;
- психологічна допомога;
- цілодобовий медсестринський догляд;
- своєчасне знеболення на всіх етапах реабілітації;
- лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
харчування в стаціонарних умовах;
Як отримати реабілітацію в стаціонарних умовах:
Зараз дивляться
- за направленням лікуючого лікаря;
- при переведенні з медзакладу або клінічного підрозділу лікарні.
Джерело: НСЗУ