12 тыс. доз вакцины против гриппа от фармацевтической компании Санофи поступило в Украину для бесплатной вакцинации людей из групп риска.
Когда можно будет получить бесплатную прививку
Распределение вакцины происходило с учетом имеющейся потребности в различных областях Украины.
Доставка уже началась и продлится до 9 февраля.
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Медицинские учреждения, которые заказывали вакцину, будут информировать пациентов, которые находятся в группе риска, о возможности вакцинации.
Кто находится в группе риска
В группе риска находятся:
- люди старше 60 лет;
- дети от 6 месяцев;
- беременные;
- лица с хроническими заболеваниями;
- медицинские работники;
- учителя;
- продавцы.
Чтобы избежать тяжелого течения гриппа, рекомендуется обратиться к семейному врачу или посетить пункты прививки в медицинских учреждениях, чтобы узнать о возможности бесплатной вакцинации.