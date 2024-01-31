12 тыс. доз вакцины против гриппа от фармацевтической компании Санофи поступило в Украину для бесплатной вакцинации людей из групп риска.

Когда можно будет получить бесплатную прививку

Распределение вакцины происходило с учетом имеющейся потребности в различных областях Украины.

Доставка уже началась и продлится до 9 февраля.

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Медицинские учреждения, которые заказывали вакцину, будут информировать пациентов, которые находятся в группе риска, о возможности вакцинации.

Кто находится в группе риска

В группе риска находятся:

люди старше 60 лет;

дети от 6 месяцев;

беременные;

лица с хроническими заболеваниями;

медицинские работники;

учителя;

продавцы.

Чтобы избежать тяжелого течения гриппа, рекомендуется обратиться к семейному врачу или посетить пункты прививки в медицинских учреждениях, чтобы узнать о возможности бесплатной вакцинации.