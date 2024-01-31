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Вакцинация

Бесплатная прививка против гриппа для пациентов из групп риска: в Украину поступило 12 тыс. доз вакцины

31 января 2024, 11:14
Ольга Боднарчук редактор
щеплення, вакцина
Источник: Unsplash

12 тыс. доз вакцины против гриппа от фармацевтической компании Санофи поступило в Украину для бесплатной вакцинации людей из групп риска.

Когда можно будет получить бесплатную прививку

Распределение вакцины происходило с учетом имеющейся потребности в различных областях Украины.

Доставка уже началась и продлится до 9 февраля.

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Медицинские учреждения, которые заказывали вакцину, будут информировать пациентов, которые находятся в группе риска, о возможности вакцинации.

Кто находится в группе риска

В группе риска находятся:

  • люди старше 60 лет;
  • дети от 6 месяцев;
  • беременные;
  • лица с хроническими заболеваниями;
  • медицинские работники;
  • учителя;
  • продавцы.

Чтобы избежать тяжелого течения гриппа, рекомендуется обратиться к семейному врачу или посетить пункты прививки в медицинских учреждениях, чтобы узнать о возможности бесплатной вакцинации.

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Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация Грип Прививка
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