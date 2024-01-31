Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Їжа Підтримати Відео
Вакцинація

Безкоштовне щеплення проти грипу для пацієнтів із груп ризику: до України надійшло 12 тис. доз вакцини

31 Січня 2024, 11:14
Ольга Боднарчук редактор
щеплення, вакцина
Джерело: Unsplash

12 тис. доз вакцини проти грипу надійшло до України для безоплатного щеплення людей з груп ризику від фармацевтичної компанії Санофі.

Коли можна буде отримати безкоштовне щеплення

Розподіл вакцини відбувався враховуючи наявну потребу в різних областях України.

Доставка вже розпочалася і триватиме до 9 лютого.

Зараз дивляться

Медичні заклади, які замовляли вакцину,  інформуватимуть пацієнтів, які перебувають у групі ризику,  про можливість щеплення.

Хто перебуває у групі ризику

У групі ризику перебувають:

  • люди старше 60 років;
  • діти від 6 місяців;
  • вагітні;
  • особи із хронічними захворюваннями;
  • медичні працівники;
  • вчителі;
  • продавці.

Щоб уникнути тяжкого перебігу грипу, рекомендовано звернутися до сімейного лікаря або відвідати пункти щеплення у медичних закладах, щоби дізнатись про можливість безкоштовної вакцинації.

Читайте також:
щеплення, літній чоловікУ МОЗ назвали групи ризику, яким варто зараз вакцинуватися проти грипу: очікується сплеск захворювань

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація Грип Щеплення
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь