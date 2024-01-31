12 тис. доз вакцини проти грипу надійшло до України для безоплатного щеплення людей з груп ризику від фармацевтичної компанії Санофі.
Коли можна буде отримати безкоштовне щеплення
Розподіл вакцини відбувався враховуючи наявну потребу в різних областях України.
Доставка вже розпочалася і триватиме до 9 лютого.
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Медичні заклади, які замовляли вакцину, інформуватимуть пацієнтів, які перебувають у групі ризику, про можливість щеплення.
Хто перебуває у групі ризику
У групі ризику перебувають:
- люди старше 60 років;
- діти від 6 місяців;
- вагітні;
- особи із хронічними захворюваннями;
- медичні працівники;
- вчителі;
- продавці.
Щоб уникнути тяжкого перебігу грипу, рекомендовано звернутися до сімейного лікаря або відвідати пункти щеплення у медичних закладах, щоби дізнатись про можливість безкоштовної вакцинації.