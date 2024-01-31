12 тис. доз вакцини проти грипу надійшло до України для безоплатного щеплення людей з груп ризику від фармацевтичної компанії Санофі.

Коли можна буде отримати безкоштовне щеплення

Розподіл вакцини відбувався враховуючи наявну потребу в різних областях України.

Доставка вже розпочалася і триватиме до 9 лютого.

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Медичні заклади, які замовляли вакцину, інформуватимуть пацієнтів, які перебувають у групі ризику, про можливість щеплення.

Хто перебуває у групі ризику

У групі ризику перебувають:

люди старше 60 років;

діти від 6 місяців;

вагітні;

особи із хронічними захворюваннями;

медичні працівники;

вчителі;

продавці.

Щоб уникнути тяжкого перебігу грипу, рекомендовано звернутися до сімейного лікаря або відвідати пункти щеплення у медичних закладах, щоби дізнатись про можливість безкоштовної вакцинації.