Эксперты Министерства здравоохранения Украины объяснили, как грамотно и безопасно для здоровья восстанавливать дом после подтопления, чтобы предотвратить его дальнейшее разрушение.

— Возвращайтесь в дом только тогда, когда это будет безопасно и разрешено местными властями и службами экстренного реагирования, — настаивают специалисты.

По возвращении в подтопленное здание будьте максимально внимательны и осторожны. Помните, что главный электрический щит перед использованием должен быть очищен, высушен и проверен квалифицированным электриком.

То же касается и электроприборов, которые могли быть затоплены. При включении они могут поразить электрическим током или вызвать пожар, поэтому также требуют проверки специалистом.

Безопасность здания:

перед тем как заходить в дом, снаружи оцените его целостность, убедитесь, что конструкция безопасна;

обратите внимание, не деформированы ли пол и стены;

будьте осторожны и учитывайте отверстия в полу, разбитые стекла и другой потенциально опасный мусор;

д етей возвращайте домой только в уже убранные безопасные помещения;

н е употребляйте продукты, которые находились в воде . В частности, консерваци ю , которая была затоплена и получила повреждение;

т щательно мойте безопасной кипяченой водой от грязи, затем обдавайте кипятком овощи и фрукты.

Безопасная уборка:

п ри уборке обязательно используйте резиновые перчатки, при необходимости маски или респираторы;

у даляйте воду из затопленного дома или квартиры медленно. Сливайте ее поэтапно – примерно одну треть объема каждый день, потому что, если земля все еще насыщена влагой и вода удаляется слишком быстро, стены или пол могут деформироваться;

с мойте всю грязь, приставшую к стенам и мебели из твердой древесины, а затем промойте несколько раз;

в ымойте и протрите все поверхности и конструкции моющим средством, и збавьтесь от предметов, подвергшихся максимальному воздействию воды;

о чистите или замените дренажные трубы вне фундамента, если они засорены.

Очистка ковров и мебели:

просушите ковры в течение нескольких дней. Ковры, пропитанные сточными водами, необходимо выбросить;

е сли предметы просто влажные, дайте грязи высохнуть, затем почистите ее щеткой;

снимите подушки с мягкой мебели и высушите ее отдельно. Не снимайте обивку. Поднимите мебель так, чтобы на поверхность попадало больше солнца или теплого воздуха вентилятора;

в деревянной мебели извлеките ящики и откройте дверцу. Не сушите слишком быстро обогревателями или вентиляторами – иначе дерево может потрескаться и деформироваться.

Борьба с плесенью:

ч тобы минимизировать развитие плесени, просушивайте помещение в течение 48 часов;

о тдельно тщательно просушите текстиль, мех, книги;

м окрая плесень размажется, если ее вытирать. Дайте ей высохнуть, а затем почистите;

с поры плесени могут быть уничтожены специальными химическими средствами или спиртом, слегка смочив им необходимый предмет.

Все изоляционные материалы, мебель из ДСП, матрасы, мягкие игрушки, подушки, одеяла, испытавшие сильное влияние воды, лучше выбросить, чем оставить.

Что можно спасти:

к аркасн ую мебель. Однако сначала ее следует очистить, продезинфицировать и промыть, а затем высушить с помощью вентиляции как можно дальше от прямых солнечных лучей или тепла. Слишком быстрое высыхание может привести к деформации и растрескиванию;

о дежду. Снимите сильную грязь с одежды, которую можно стирать. Прополощите и постирайте ее несколько раз с моющим средством и быстро высушите.

Важно! Возвращаться в дома можно только после того, как централизованное водоснабжение восстановлено и признано безопасным, каждое помещение дома было тщательно очищено, продезинфицировано и высушено, имеется надлежащая работа канализационных сетей.

Узнайте в местных органах власти контакты организаций, отвечающих за оказание помощи пострадавшим от подтопления.