Експерти Міністерства охорони здоров’я України пояснили, як грамотно та безпечно для здоров’я відновлювати будинок після підтоплення, щоб запобігти його подальшому руйнуванню.

– Повертайтеся до оселі лише тоді, коли це буде безпечно і дозволено місцевою владою та службами екстреного реагування, – наполягають фахівці.

Після повернення в підтоплену будівлю будьте максимально уважні та обережні. Пам’ятайте, що головний електричний щит перед використанням має бути очищений, висушений і перевірений кваліфікованим електриком.

Що ж стосується і електроприладів, які могли бути затоплені. Під час увімкнення вони можуть вразити електричним струмом або спричинити пожежу, тому також потребують перевірки фахівцем.

Безпека будівлі:

перед тим, як заходити в будинок, зовні оцініть його цілісність, переконайтеся, що конструкція безпечна;

зверніть увагу, чи не деформовані підлога та стіни;

будьте обережні та зважайте на отвори в підлозі, розбите скло та інше потенційно небезпечне сміття;

дітей повертайте додому тільки в уже прибрані безпечні приміщення;

не вживайте продукти, які перебували у воді. Зокрема, консервацію, яка була затоплена та зазнала пошкоджень;

ретельно мийте безпечною кип’яченою водою від бруду, потім обдавайте окропом овочі та фрукти.

Безпечне прибирання:

при прибиранні обов’язково використовуйте гумові рукавички, за необхідності маски або респіратори;

видаляйте воду із затопленого будинку або квартири повільно. Зливайте її поетапно – приблизно одну третину об’єму щодня, тому що, якщо земля все ще насичена вологою і воду видаляють занадто швидко, стіни або підлога можуть деформуватися;

змийте весь бруд, що пристав до стін і меблів із твердої деревини, а потім промийте кілька разів;

вимийте і протріть усі поверхні та конструкції мийним засобом, позбудьтеся предметів, які зазнали максимального впливу води;

очистіть або замініть дренажні труби поза фундаментом, якщо вони засмічені.

Очищення килимів і меблів:

просушіть килими протягом декількох днів. Килими, просочені стічними водами, необхідно викинути;

якщо предмети просто вологі, дайте бруду висохнути, потім почистіть його щіткою;

зніміть подушки з м’яких меблів і висушіть їх окремо. Не знімайте оббивку. Підніміть меблі так, щоб на поверхню потрапляло більше сонця або теплого повітря вентилятора;

у дерев’яних меблях витягніть шухляди та відкрийте дверцята. Не сушіть надто швидко обігрівачами або вентиляторами – інакше дерево може потріскатися і деформуватися.

Боротьба з цвіллю:

щоб мінімізувати розвиток цвілі, просушуйте приміщення протягом 48 годин;

окремо ретельно просушіть текстиль, хутро, книги;

мокра цвіль розмажеться, якщо її витирати. Дайте їй висохнути, а потім почистіть;

спори цвілі можна знищити спеціальними хімічними засобами або спиртом, злегка змочивши ним необхідний предмет.

Усі ізоляційні матеріали, меблі з ДСП, матраци, м’які іграшки, подушки, ковдри, які зазнали сильного впливу води, краще викинути, ніж залишити.

Що можна врятувати:

каркасні меблі. Однак спочатку їх слід очистити, продезінфікувати та промити, а потім висушити за допомогою вентиляції якомога далі від прямих сонячних променів або тепла. Занадто швидке висихання може призвести до деформації та розтріскування;

одяг. Зніміть сильний бруд з одягу, який можна прати. Прополощіть і виперіть його кілька разів із мийним засобом і швидко висушіть.

Важливо! Повертатися до домівок можна лише після того, як централізоване водопостачання відновлено та визнано безпечним, кожне приміщення будинку було ретельно очищене, продезінфіковане та висушене, наявна належна робота каналізаційних мереж.

Дізнайтеся в місцевих органах влади контакти організацій, що відповідають за надання допомоги постраждалим від підтоплення.