Експерти Міністерства охорони здоров’я України розповіли, як поводитися в разі радіаційної аварії, щоб уберегти і себе, і своїх близьких від негативних наслідків такої події.

– Ризик того, що росіяни вчинять черговий теракт – на Запорізькій АЕС – залишається високим, тож не завадить знати, що робити в разі, якщо у вашій місцевості сталася радіаційна аварія, – йдеться в повідомленні МОЗ.

За словами експертів, найголовніше – залишатися в приміщенні або терміново в нього зайти, якщо ви перебуваєте на вулиці. Це найбезпечніша дія, яку обов’язково слід виконати.

Перебувайте в укритті. Це може бути підвал або інше приміщення. Слід також тримати поруч домашніх тварин, не дозволяйте їм гуляти на вулиці.

За можливості залишайтеся в кімнаті без вікон і зовнішніх дверей, зачиняйте вікна та двері, ущільнюйте отвори підручними засобами (скотч, змочена водою тканина тощо) та вимикайте системи вентиляції (кондиціонери чи обігрівачі).

Слідкуйте за офіційними джерелами інформації. Використовуйте повідомлення від рятувальників (ДСНС), поліції, органів місцевої влади. Увімкніть телебачення, радіо, стежте за офіційними каналами інформації.

Наприклад, підпишіться на такі канали в Telegram або Facebook. Якщо місцева влада та надзвичайники дають вказівки – виконуйте їх обов’язково.

Знезаражте себе. Зніміть верхній шар одягу. Так ви позбудетеся 90% радіоактивного матеріалу. Робіть це обережно, щоб не розтрусити радіоактивний пил. Помістіть одяг у пластиковий пакет або герметичний контейнер, тримайте його подалі від людей і домашніх тварин.

Вмийтеся, якщо є така можливість. Прийміть душ із милом, голову помийте шампунем. Не використовуйте кондиціонери для волосся, оскільки вони можуть закріпити на ньому радіоактивний матеріал.

Якщо прийняти душ немає, вимийте з милом під проточною водою руки, обличчя та відкриті частини тіла. Якщо доступу до води немає, скористайтеся вологими серветками, вологою тканиною. Зверніть особливу увагу на руки та обличчя, протріть повіки, вії, вуха.

Одягніть чистий одяг. Допоможіть вашим рідним і близьким виконати перераховані вище дії. За можливості робіть це в рукавичках і масці або в респіраторі.

Безпека води та харчових продуктів. Тільки вода в пляшках вважатиметься безпечною. Кип’ятіння водопровідної води не позбавляє її радіоактивних речовин. Майте запас води в пляшках або інших герметичних контейнерах. Напої в холодильнику теж безпечні для вживання.

Вода в інших ємностях у вашому домі, як-от унітаз чи водонагрівач, не міститиме радіоактивних речовин. Водопровідну або колодязну воду можна використовувати для миття себе, а також упаковок з їжею і водою.

За аналогією з водою, харчові продукти безпечні, якщо зберігалися в герметичних контейнерах (консерви, банки, пляшки, коробки тощо). Також безпечна їжа з холодильника та морозильної камери.

Йодид калію слід приймати не раніше відповідного повідомлення від органів влади. Приймати йодид калію наперед без потреби – неприпустимо. Це може нашкодити вашому здоров’ю.

Також важливо, що йодна профілактика здійснюється одноразово. Тобто вживання йоду зараз не має жодного сенсу.