Росія, яка розв’язала війну проти України та всього світу, загрожує вибухом на Запорізькій атомній станції. Якщо вона зробить цей жахливий крок, то величезна територія виявиться зараженою радіацією.

Що робити і як врятувати здоров’я

При викиді радіації в навколишнє середовище страждає насамперед щитовидна залоза. Отже, потрібні дії, які захистять щитовидку. Як тільки ви дізналися, що існує реальна загроза вибуху або він уже стався, прийміть усередину йод. Звичайний йод або таблетки йодиду калію! Але прийміть його правильно, радить педіатр Євген Комаровський.

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Калію йодид продається в аптеках або є в наявності в автомобільних аптечках у вигляді таблеток.

Як приймати калію йодид

Прийом йоду в перші хвилини після аварії на АЕС дозволяє уберегти щитовидну залозу від ураження радіоактивним йодом.

Дози

Таблетки калію йодиду (1 т = 250 мг). Український виробник випускає пігулки калію йодиду дозуванням 125 г.

Дорослі та діти старше 2-х років – 1 таб. (125 мг) або ½ таб. (250 мг).

Діти молодше 2 років – 40 мг.

Розчин 5% йоду

Дорослі та діти старше 14 років – 40 крапель розчинити у воді чи молоці. Приймати внутрішньо, бажано за один раз.

Діти 5 – 14 років – 20 крапель розчинити у воді чи молоці. Приймати внутрішньо, бажано за один раз.

Діти 2 – 5 років – 20 крапель розчинити у воді та нанести на шкіру у вигляді йодної сітки (плечо, стегно).

Діти молодше 2 років – 10 крапель розчинити у воді та нанести на шкіру у вигляді йодної сітки (плечо, стегно).

Калію йодид

Це неорганічна хімічна речовина, також відома як калієва сіль йодистоводневої кислоти. Його виробляють у лабораторних умовах в основному для потреб фармацевтичної промисловості як добавка до ліків, мазям, рідин та БАД. Застосовується для профілактики ураження щитовидної залози при радіоактивному опроміненні.

Йодид калію також комплексно впливає на організм людини:

захищає щитовидну залозу,

має протизапальні властивості,

має відхаркувальну дію,

допомагає при лікуванні грибкових захворювань шкіри.

Джерело: Євген Комаровський