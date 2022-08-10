Россия, развязавшая войну против Украины и всего мира угрожает взрывом на Запорожской атомной станции. Если она сделает этот чудовищный шаг, огромная территория окажется зараженной радиацией.

Что делать и как спасти здоровье

При выбросе радиации в окружающую среду, страдает в первую очередь щитовидная железа. Значит, необходимы действия, которые защитят щитовидку. Как только вы узнали, что существует реальная угроза взрыва или он уже произошел, примите внутрь йод. Обычный йод или таблетки калия йодида! Но примите его правильно, советует педиатр Евгений Комаровский.

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Калия йодид продается в аптеках или есть в наличии в автомобильных аптечках в виде таблеток.

Как принимать калия йодид — инструкция

Прием йода в первые минуты после аварии на АЭС позволяет уберечь щитовидную железу от поражения радиоактивным йодом.

Дозы

Таблетки калия йодида (1 т = 250мг). Украинский производитель выпускает таблетки калия йодида дозировкой 125 г.

Взрослые и дети старше 2-х лет – 1 таб. (125 мг) или ½ таб. (250 мг).

Дети младше 2 лет – 40 мг .

Раствор 5% йода

Взрослые и дети старше 14 лет – 40 капель растворить в воде или молоке. Принимать внутрь, желательно за один раз.

Дети 5 – 14 лет – 20 капель растворить в воде или молоке. Принимать внутрь, желательно за один раз.

Дети 2 – 5 лет – 20 капель растворить в воде и нанести на кожу в виде йодной сетки (плечо, бедро).

Дети младше 2 лет – 10 капель растворить в воде и нанести на кожу в виде йодной сетки (плечо, бедро).

Калия йодид

Это неорганическое химическое вещество, также известное как калиевая соль йодистоводородной кислоты. Его производят в лабораторных условиях в основном для нужд фармацевтической промышленности в качестве добавки к лекарствам, мазям, жидкостям и БАД-ам. Применяется также для профилактики поражения щитовидной железы при радиоактивном облучении.

Йодид калия также комплексно воздействует на организм человека:

защищает щитовидную железу,

обладает противовоспалительными свойствами,

оказывает отхаркивающее действие,

помогает при лечении грибковых заболеваний кожи.

Источник: Евгений Комаровский