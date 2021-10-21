Йододефицит — недостаток в организме человека йода, необходимого для нормального функционирования всех его систем. Принято считать, что этот микроэлемент необходим лишь для щитовидной железы, однако это не так.

Врач-нутрициолог Юлия Костенко рассказала, зачем йод человеку, и назвала главные симптомы йододефицита.

— Йод нужен для работы щитовидной железы и синтеза ее гормонов. Кроме того, это один из основных антисептиков, который необходим для обезвреживания и защиты органов, тканей и жидкостей, контактирующих с внешней средой — глаза, слюна во рту, мокроты дыхательных путей, — перечисляет Юлия Костенко.

По ее словам, он крайне необходим многим органам и тканям:

слюнным железам;

желудку;

тонкому кишечнику;

молочным железам;

почкам;

плаценте;

эпителию респираторного тракта;

слезным железам;

носо-слезному каналу;

яичникам, эпителию маточных труб, матке.

Симптомы йододефицита

При дефиците йода организм не может нормально функционировать.

Признаки:

снижение работоспособности и умственной активности;

вялость и сонливость;

ухудшение памяти;

сухость кожи;

выпадение волос;

снижение температуры тела и зябкость даже летом;

нарушения менструального цикла.

Кроме того, на недостаток йода могут указывать такие проблемы со здоровьем:

узлы в щитовидной железе;

атеромы, которые рецидивируют;

келоидные рубцы;

вязкая мокрота при кашле;

кисты яичников.

Также отдельные болезни могут свидетельствовать о йододефиците. Среди них — рак щитовидной железы, матки, яичников и молочных желез, АИТ и гипотиреоз, уточняет Юлия Костенко.

Диагностика дефицита йода

По словам нутрициолога, всем известная йодная сеточка или нарисованные йодом различной толщины линии на предплечье являются достаточно неточным способом определения обеспеченности организма йодом.

Как проверить количество йода в организме:

Выделение йода с утренней мочой

— Если утренняя концентрация йода составляет 100 мкг/л и меньше, это указывает на йододефицит. Однако ежедневно мы употребляем разное количество продуктов, содержащих йод, поэтому и концентрация йода в утренней моче будет разной, — отмечает Юлия Костенко.

Суточный нагрузочный тест с Йодоралом (50 мг) ⠀

— Принцип данного теста основан на том, что при приеме больших доз йода он накапливается и задерживается в тех тканях, которые имеют дефицит. Ткани, как губка, впитывают йод. На основе того, сколько именно из этих 50 мг организм вывел с мочой в течение суток, а сколько задержал, делается вывод о наличии или отсутствии дефицита и его степени, — комментирует специалист.

Однако тест нельзя самостоятельно проводить.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НУТРИЦІОЛОГ-ЛІКАР|Юля Костенко (@kostenko_likar)

Источники йода

Избавиться от йододефицита можно с помощью продуктов питания.

Продукты:

йодированная соль;

молоко;

сыр;

мясо;

яйца;

рыба;

ламинария;

водоросли.

— Йод — очень летучий элемент, поэтому йодированная соль должна быть постоянно плотно закрытой, иначе нет смысла ее покупать. Кроме того, в процессе приготовления пищи она теряет йод, поэтому пищу нужно солить после, — комментирует специалист.

Микроэлемент хорошо насыщает организм во время прогулок возле моря.