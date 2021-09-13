Здоровье человека напрямую зависит от его режима питания. Чтобы улучшить иммунитет, нужно добавлять в свой рацион ряд продуктов. Это позитивно отразится на общем самочувствии и способности организма бороться с различными заболеваниями.

Продукты, которые укрепляют иммунитет:

Апельсины

Они содержат витамин С, который позитивно влияет на иммунную систему. Он поддерживает способность клеток организма бороться с патогенами, а также снижает ущерб от свободных радикалов.

Чеснок

Чеснок усиливает иммунную систему, стимулируя макрофаги и лимфоциты — клетки, которые борются с болезнетворными бактериями.

Имбирь

Имбирь благодаря своим антиоксидантным свойствам помогает уменьшить системное воспаление. Когда в организме меньше воспалений, иммунная система может лучше справляться с вредными внешними атаками.

Болгарский перец

Овощ — отличны источник витамина С. Кроме того, он содержит ряд других полезных веществ, которые укрепляют иммунитет.

Капуста

Она также содержит много витамина С, а также А и Е.

Помидоры

Овощи также богаты витаминами С и А. Кроме того, они являются отличным антиоксидантом и борются с воспалительными процессами в организме.

Источник: Eat This, Not That