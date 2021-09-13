Здоров’я людини безпосередньо залежить від її режиму харчування. Щоб поліпшити імунітет, потрібно додавати до свого раціону низку продуктів. Це позитивно відобразиться на загальному самопочутті та на здатності організму боротися з різними захворюваннями.

Продукти, які зміцнюють імунітет:

Апельсини

Вони містять вітамін С, який позитивно впливає на імунну систему. Він підтримує здатність клітин організму боротися з патогенами, а також мінімізує негативний вплив вільних радикалів.

Часник

Часник підсилює імунну систему, стимулюючи макрофаги і лімфоцити – клітини, які борються з хвороботворними бактеріями.

Імбир

Імбир завдяки своїм антиоксидантним властивостям допомагає зменшити системне запалення. Коли в організмі менше запалень, імунна система може краще боротися зі шкідливими зовнішніми атаками.

Болгарський перець

Овоч – відмінне джерело вітаміну С. Крім того, він містить низку інших корисних речовин, які зміцнюють імунітет.

Капуста

Вона також містить багато вітаміну С, а також А і Е.

Помідори

Овочі також багаті вітамінами С та А. Крім того, вони є чудовими антиоксидантом і борються із запальними процесами в організмі.

Джерело: Eat This, Not That