Йододефіцит – нестача йоду в організмі людини, необхідного для нормального функціонування усіх його систем. Заведено вважати, що цей мікроелемент необхідний лише для щитоподібної залози, проте це не так.

Лікар-нутриціолог Юлія Костенко розповіла, навіщо йод людині, та назвала головні симптоми йододефіциту.

– Йод потрібен для роботи щитоподібної залози та синтезу гормонів. Крім того, це один із основних антисептиків, необхідний для знешкодження і захисту органів, тканин та рідин, що контактують із зовнішнім середовищем – очі, слина у ротовій порожнині, мокрота дихальних шляхів, – перераховує Юлія Костенко.

За її словами, він вкрай необхідний багатьом органам та тканинам:

слинним залозам;

шлунку;

тонкому кишківнику;

молочним залозам;

ниркам;

плаценті;

епітелію респіраторного тракту;

слізним залозам;

носо-слізним каналам;

яєчникам, епітелію маткових труб, матці.

Симптоми йододефіциту

За умови дефіциту йоду організм не може нормально функціонувати.

Ознаки:

зниження працездатності та розумової активності;

млявість та сонливість;

погіршення пам’яті;

сухість шкіри;

випадіння волосся;

зниження температури тіла та мерзлякуватість навіть влітку;

порушення менструального циклу.

Крім того, на нестачу йоду можуть вказувати такі проблеми зі здоров’ям:

вузли у щитоподібній залозі;

атероми, які рецидивують;

келоїдні рубці;

в’язка мокрота під час кашлю;

кісти яєчників.

Також окремі хвороби можуть свідчити про йододефіцит. Серед них – рак щитоподібної залози, матки, яєчників та молочних залоз, АІТ та гіпотиреоз, уточнює Юлія Костенко.

Діагностика дефіциту йоду

За словами нутриціолога, усім відома йодна сіточка чи намальовані йодом різної товщини лінії на передпліччі є досить неточним способом визначення забезпеченості організму йодом.

Як перевірити кількість йоду в організмі:

Виділення йоду з ранковою сечею

– Якщо ранкова концентрація йоду становить 100 мкг/л і менше, це вказує на йододефіцит. Проте щодня ми вживаємо різну кількість продуктів, що містять йод, тому й концентрація йоду у ранковій сечі буде різною, – зазначає Юлія Костенко.

Добовий навантажувальний тест з Йодоралом (50 мг)⠀

– Принцип даного тесту базується на тому, що при прийманні великих доз йоду він накопичується та затримується у тих тканинах, які мають дефіцит. Тканини просто, як губка, вбирають йод. На основі того, скільки саме з цих 50 мг організм вивів з сечею протягом доби, а скільки затримав, робиться висновок про наявність або відсутність дефіциту і його ступінь, – коментує фахівець.

Проте тест не можна самостійно проводити.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НУТРИЦІОЛОГ-ЛІКАР|Юля Костенко (@kostenko_likar)

Джерела йоду

Позбутися йододефіциту можна за допомогою продуктів харчування.

Продукти:

йодована сіль;

молоко;

сир;

м’ясо;

яйця;

риба;

ламінарія;

водорості.

– Йод – дуже летючий елемент, тому йодована сіль має бути постійно щільно закритою, в іншому випадку немає сенсу її купувати. Крім того, у процесі приготування їжі вона втрачає йод, тому їжу потрібно солити після, – коментує фахівець.

Мікроелемент добре насичує організм під час прогулянок біля моря.