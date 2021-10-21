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Бракує йоду! Як зрозуміти, що є дефіцит мікроелемента

21 Жовтня 2021, 09:05 Людмила Грубнік
йододефицит
Джерело: Depositphotos

Йододефіцит – нестача йоду в організмі людини, необхідного для нормального функціонування усіх його систем. Заведено вважати, що цей мікроелемент необхідний лише для щитоподібної залози, проте це не так.

Лікар-нутриціолог Юлія Костенко розповіла, навіщо йод людині, та назвала головні симптоми йододефіциту.

– Йод потрібен для роботи щитоподібної залози та синтезу гормонів. Крім того, це один із основних антисептиків, необхідний для знешкодження і захисту органів, тканин та рідин, що контактують із зовнішнім середовищем – очі, слина у ротовій порожнині, мокрота дихальних шляхів, – перераховує Юлія Костенко.

За її словами, він вкрай необхідний багатьом органам та тканинам:

  • слинним залозам;
  • шлунку;
  • тонкому кишківнику;
  • молочним залозам;
  • ниркам;
  • плаценті;
  • епітелію респіраторного тракту;
  • слізним залозам;
  • носо-слізним каналам;
  • яєчникам, епітелію маткових труб, матці.
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Симптоми йододефіциту

За умови дефіциту йоду організм не може нормально функціонувати.

Ознаки:

  • зниження працездатності та розумової активності;
  • млявість та сонливість;
  • погіршення пам’яті;
  • сухість шкіри;
  • випадіння волосся;
  • зниження температури тіла та мерзлякуватість навіть влітку;
  • порушення менструального циклу.

Крім того, на нестачу йоду можуть вказувати такі проблеми зі здоров’ям:

  • вузли у щитоподібній залозі;
  • атероми, які рецидивують;
  • келоїдні рубці;
  • в’язка мокрота під час кашлю;
  • кісти яєчників.

Також окремі хвороби можуть свідчити про йододефіцит. Серед них – рак щитоподібної залози, матки, яєчників та молочних залоз, АІТ та гіпотиреоз, уточнює Юлія Костенко.

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Діагностика дефіциту йоду

За словами нутриціолога, усім відома йодна сіточка чи намальовані йодом різної товщини лінії на передпліччі є досить неточним способом визначення забезпеченості організму йодом.

Як перевірити кількість йоду в організмі:

  • Виділення йоду з ранковою сечею

–  Якщо ранкова концентрація йоду становить 100 мкг/л і менше, це вказує на йододефіцит. Проте щодня ми вживаємо різну кількість продуктів, що містять йод, тому й концентрація йоду у ранковій сечі буде різною, – зазначає Юлія Костенко.

  • Добовий навантажувальний тест з Йодоралом (50 мг)⠀

– Принцип даного тесту базується на тому, що при прийманні великих доз йоду він накопичується та затримується у тих тканинах, які мають дефіцит. Тканини просто, як губка, вбирають йод. На основі того, скільки саме з цих 50 мг організм вивів з сечею протягом доби, а скільки затримав, робиться висновок про наявність або відсутність дефіциту і його ступінь, – коментує фахівець.

Проте тест не можна самостійно проводити.

 

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Публикация от НУТРИЦІОЛОГ-ЛІКАР|Юля Костенко (@kostenko_likar)

Джерела йоду

Позбутися йододефіциту можна за допомогою продуктів харчування.

Продукти:

  • йодована сіль;
  • молоко;
  • сир;
  • м’ясо;
  • яйця;
  • риба;
  • ламінарія;
  • водорості.

– Йод – дуже летючий елемент, тому йодована сіль має бути постійно щільно закритою, в іншому випадку немає сенсу її купувати. Крім того, у процесі приготування їжі вона втрачає йод, тому їжу потрібно солити після, – коментує фахівець.

Мікроелемент добре насичує організм під час прогулянок біля моря.

Теги
здорова їжа , Здорове харчування , Поради
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