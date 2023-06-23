Эксперты Министерства здравоохранения Украины рассказали, как вести себя в случае радиационной аварии, чтобы уберечь и себя, и своих близких от негативных последствий такого события.

— Риск того, что россияне совершат очередной теракт – на Запорожской АЭС – остается высоким, поэтому не мешает знать, что делать в случае, если в вашей местности произошла радиационная авария, — говорится в сообщении Минздрава.

По словам экспертов, самое главное – оставаться в помещении или срочно в него зайти, если вы находитесь на улице. Это самое безопасное действие, которое обязательно следует выполнить.

Находитесь в укрытии. Это может быть подвал или другое помещение. Следует также держать рядом домашних животных, не позволяйте им гулять на улице.

По возможности оставайтесь в комнате без окон и наружных дверей, закрывайте окна и двери, уплотните отверстия подручными средствами (скотч, смоченная водой ткань и т.п.) и выключайте системы вентиляции (кондиционеры или обогреватели).

Следите за официальными источниками информации. Используйте сообщения от спасателей (ГСЧС), полиции, органов местной власти. Включите телевидение, радио, следите за официальными каналами информации. К примеру, подпишитесь на такие каналы в Telegram или Facebook. Если местные власти и чрезвычайники дают указания – выполняйте их обязательно.

Проведите обеззараживание себя. Снимите верхний слой одежды. Так вы избавитесь от 90% радиоактивных веществ. Делайте это осторожно, чтобы не растрясти радиоактивную пыль. Поместите одежду в пластиковый пакет или герметичный контейнер, держите его подальше от людей и домашних животных.

Умойтесь, если есть такая возможность. Примите душ с мылом, голову помойте шампунем. Не используйте кондиционеры для волос, так как они могут закрепить на нем радиоактивный материал.

Если принять душ возможности нет, вымойте с мылом под проточной водой руки, лицо и открытые части тела. Если доступа к воде нет, воспользуйтесь влажными салфетками, влажной тканью. Обратите особое внимание на руки и лицо, протрите веки, ресницы, уши.

Наденьте чистую одежду. Помогите вашим родным и близким выполнить вышеперечисленные действия. По возможности делайте это в перчатках и маске или в респираторе.

Безопасность воды и пищевых продуктов. Только вода в бутылках будет считаться безопасной. Кипячение водопроводной воды не лишает ее радиоактивных веществ. Имейте запас воды в бутылках или других герметичных контейнерах. Напитки в холодильнике тоже безопасны для употребления.

Вода в других емкостях в вашем доме, таких как унитаз или водонагреватель, не будет содержать радиоактивных веществ. Водопроводную или колодезную воду можно использовать для мытья себя, а также упаковок с едой и водой.

По аналогии с водой, пищевые продукты безопасны, если хранились в герметичных контейнерах (консервы, банки, бутылки, коробки и т.д.). Также безопасна еда из холодильника и морозильной камеры.

Йодид калия следует принимать не раньше соответствующего уведомления от органов власти. Принимать йодид калия вперед без надобности – недопустимо. Это может навредить вашему здоровью.

Также важно, что йодная профилактика осуществляется однократно. То есть употребление йода сейчас не имеет никакого смысла.