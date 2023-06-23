Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Актуально

В Минздраве рассказали, как защитить себя и близких в случае радиационной аварии

23 июня 2023, 09:44
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
радіація
Источник: Pixabay

Эксперты Министерства здравоохранения Украины рассказали, как вести себя в случае радиационной аварии, чтобы уберечь и себя, и своих близких от негативных последствий такого события.

— Риск того, что россияне совершат очередной теракт – на Запорожской АЭС – остается высоким, поэтому не мешает знать, что делать в случае, если в вашей местности произошла радиационная авария, — говорится в сообщении Минздрава.

По словам экспертов, самое главное – оставаться в помещении или срочно в него зайти, если вы находитесь на улице. Это самое безопасное действие, которое обязательно следует выполнить.

Читайте также:
таблетка, лікиЙодид калия при радиации: Комаровский о том, как его принимать и чем заменить

Находитесь в укрытии. Это может быть подвал или другое помещение. Следует также держать рядом домашних животных, не позволяйте им гулять на улице. 

По возможности оставайтесь в комнате без окон и наружных дверей, закрывайте окна и двери, уплотните отверстия подручными средствами (скотч, смоченная водой ткань и т.п.) и выключайте системы вентиляции (кондиционеры или обогреватели).

Следите за официальными источниками информации. Используйте сообщения от спасателей (ГСЧС), полиции, органов местной власти. Включите телевидение, радио, следите за официальными каналами информации. К примеру, подпишитесь на такие каналы в Telegram или Facebook. Если местные власти и чрезвычайники дают указания – выполняйте их обязательно.

Проведите обеззараживание себя. Снимите верхний слой одежды. Так вы избавитесь от 90% радиоактивных веществ. Делайте это осторожно, чтобы не растрясти радиоактивную пыль. Поместите одежду в пластиковый пакет или герметичный контейнер, держите его подальше от людей и домашних животных.

Умойтесь, если есть такая возможность. Примите душ с мылом, голову помойте шампунем. Не используйте кондиционеры для волос, так как они могут закрепить на нем радиоактивный материал. 

Если принять душ возможности нет, вымойте с мылом под проточной водой руки, лицо и открытые части тела. Если доступа к воде нет, воспользуйтесь влажными салфетками, влажной тканью. Обратите особое внимание на руки и лицо, протрите веки, ресницы, уши.

Наденьте чистую одежду. Помогите вашим родным и близким выполнить вышеперечисленные действия. По возможности делайте это в перчатках и маске или в респираторе.

Безопасность воды и пищевых продуктов. Только вода в бутылках будет считаться безопасной. Кипячение водопроводной воды не лишает ее радиоактивных веществ. Имейте запас воды в бутылках или других герметичных контейнерах. Напитки в холодильнике тоже безопасны для употребления. 

Вода в других емкостях в вашем доме, таких как унитаз или водонагреватель, не будет содержать радиоактивных веществ. Водопроводную или колодезную воду можно использовать для мытья себя, а также упаковок с едой и водой.

По аналогии с водой, пищевые продукты безопасны, если хранились в герметичных контейнерах (консервы, банки, бутылки, коробки и т.д.). Также безопасна еда из холодильника и морозильной камеры. 

Йодид калия следует принимать не раньше соответствующего уведомления от органов власти. Принимать йодид калия вперед без надобности – недопустимо. Это может навредить вашему здоровью. 

Также важно, что йодная профилактика осуществляется однократно. То есть употребление йода сейчас не имеет никакого смысла. 

Источник
Минздрав
Теги
витік радіації Советы
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь