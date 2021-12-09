Чай или кофе? Что полезнее? Извечный актуальный вопрос. И это неудивительно. Ибо у каждого из этих напитков есть свои плюсы. Так, например, кофе может бороться с жиром и даже повышать чувство влюбленности.

А ученые из Биобанка Великобритании вообще ошеломили своими недавними исследованиями. Оказывается, употребление чая и кофе снижает риск инсульта и деменции! Мы расспросили украинских врачей, что они думают о таких выводах, и узнали, что эти напитки в целом полезны, но могут быть и опасными для некоторых людей.

Чай и кофе снижают риск инсульта

Ученые из Биобанка Великобритании недавно обнародовали сенсационные результаты исследований. Биологи в течение 10 лет изучали влияние кофе и чая на организм человека. В этом эксперименте приняли участие 365 тыс. человек в возрасте от 50 до 74 лет. У тех, кто ежедневно выпивал две-три чашки кофе или чая, риск инсульта был на 32% ниже. А еще у участников эксперимента риск развития деменции был на 28% ниже, чем у тех, кто вообще не употреблял эти напитки.

Впрочем, некоторые ученые, не участвовавшие в масштабном исследовании, видят в потреблении тонизирующих напитков и другую сторону медали. Профессор прикладной статистики Открытого университета Кевин МакКонвей отметил, что связь между инсультом и риском деменции не увеличивается и не уменьшается равномерно при употреблении чая и кофе:

— Риск инсульта или деменции был ниже, чем у людей, которые выпивали небольшое количество кофе либо чая по сравнению с теми, кто его вообще не пил. Но после определенного уровня употребления риски начали увеличиваться снова, пока они не стали выше, чем риски для людей, которые вообще не пили. Когда потребление кофе достигает семи или восьми чашек в день, риск инсульта выше, чем у тех, кто пьет две или три чашки в день.

Кому нельзя пить кофе

Что же нам делать? Пить кофе, чай или вообще от всего отказаться? Однозначный ответ на все эти вопросы получить нельзя. Ибо у разных людей организм по-разному может воспринимать тонизирующие напитки. Итак, сначала нужно определить, кому можно их пить, и главное — в каком количестве.

– Есть как люди, на которых кофе действует, так и те, на кого не действует, — рассказывает врач-кардиолог Лидия Волошко. – Людям, на которых кофе влияет, нужно ограничивать употребление напитка. Если человек его много пьет, он перестает спать, мозг в боевой готовности — для того чтобы работать.

Чтобы знать, можно ли вам пить кофе, нужно прислушиваться к своим ощущениям, отмечают врачи. Если после чашки душистого напитка у вас начинается тахикардия, одышка, скачет давление – отказывайтесь от него вообще. Вам этот напиток не подходит.

– О действии кофе именно на ваш организм можно узнать, пройдя специальный гено-тест в зависимости от кофеина. Он анализирует вашу безопасную дозу кофеина, его нейтрализацию и выведение из организма, – объясняет врач-диетолог Ольга Безуглая.

Кофе сам по себе в небольшом количестве не вредит. Он может быть полезен. Там есть антиоксиданты, положительно влияющие на наш организм. А получаем мы пользу или вред — об этом могут свидетельствовать состояние нашего организма и генетические факторы.

Нужно четко понимать, что есть разные генетические фенотипы, которые отвечают за то, как мы будем усваивать кофе. Будет ли быстрый метаболизм или медленный? И для одного человека полстакана – это будет многовато, а для другого и двух стаканов будет маловато.

Диетолог не советует пить кофе людям с такими проблемами:

сердечно-сосудистые заболевания;

бессонница;

повышенный уровень гормона дофамина;

зависимость от разных веществ;

болезни почек,

— Кофеин повышает уровень дофамина (нейромедиатор). Если у человека первично мало дофамина – он стабилизирует настроение. А у тех людей, у кого его многовато – вызывает усиление тревожности. Если после стакана кофе вы чувствуете в себе большую тревожность – вам он не рекомендован. Надо от него отказаться. В целом кофе может вызвать привыкание, – добавляет Ольга Безуглая.

Безопасная доза

Врачи утверждают, что для людей, на которых кофе не действует так агрессивно, тоже есть определенные ограничения. До четырех порций кофе в день — это около 400 мг кофеина. Тогда напиток может оказаться полезным. К примеру, употребление кофе является профилактикой сахарного диабета. Это если вы его пьете без сиропов, молока и сахара. А еще крепкий напиток профилактирует атеросклероз.

Врачи советуют употреблять чистый кофе – фильтрованный. Для приготовления такового используются зерна средней или сильной степени обжарки. Такой кофе готовится с помощью специальных кофеварок.

Есть главный нюанс – зерна должны быть среднего помола. В порошок перемалывать их не следует, будет сложно отфильтровать. Напиток пропускается через специальные бумажные фильтры, которые задерживают большую часть вредных веществ.

Сколько кофеина в кофе?

В среднем 1 чашечка кофе содержит 95 мг кофеина. Но это количество варьируется в зависимости от типа кофейных напитков. И может изменяться от 0 до 500 мг кофеина.

Заварной кофе – 70/140 мг кофеина на 250 мл (1 чашка)

Эспрессо – 63 мг кофеина на 50 мл

Лате, капучино, макиато, американо – 63 мг кофеина.

Быстрорастворимый кофе – 30/90мг кофеина

Кофе без кофеина – 0/7мг кофеина

Сколько кофеина в чае?

Кофеин – натуральный стимулятор, содержится не только в кофе, но и в какао, орехах, коле, энергетических напитках и, конечно же, в чае. Поэтому несколько чашек классического черного или зеленого напитка также могут вас взбодрить.

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Средняя чашка черного чая включает в себя 47 мг кофеина. В зеленом чае поменьше – в среднем 33 мг на чашку. Зеленый чай матча, обычно выпускаемый в виде порошка, гораздо крепче – около 35 мг на половину чайной ложки.

Впрочем, диетолог убеждена, что чаи все же менее агрессивны, чем кофе. Они могут смело стать его заменителями.

– Если вы потребляете слишком много кофе, то часть порций заменяйте на чай, но не добавляйте в него ничего, – советует Ольга Безуглая. – Я бы сравнивала чай и кофе не по содержанию кофеина, а по содержанию антиоксидантов. Но, в любом случае, чай будет нам более полезен, и не будет такого привыкания, как к кофе.

Альтернативы

Если кофеин вам нельзя, то есть вкусные и тонизирующие альтернативы: цитрусовый чай, бузинный чай, смузи из клюквы и малины, лимон с ванилью.

Единичные случаи употребления кофеина не наносят вреда, но регулярные могут вызвать значительные риски. Это может негативно сказаться на качестве вашей жизни – плохой сон, большая усталость, раздражительность и тревожность.

Все вещества, которые обещают нам дать много энергии, предлагают быстрый прилив сил, но забирают потом больше. Многие бывшие кофеманы обнаружили удивительную вещь, когда избавились от кофейной зависимости — у них появилось больше энергии.