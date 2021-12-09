Чай чи кава? Що корисніше? Одвічне актуальне запитання. І це й не дивно. Бо в кожного з цих напоїв є свої плюси. Так, наприклад, кава здатна боротися із жиром та навіть підвищувати відчуття закоханості.

А вчені з Біобанку Великої Британії взагалі ошелешили своїми недавніми дослідженнями. Виявляється, споживання чаю і кави знижує ризик інсульту та деменції! Ми розпитали українських лікарів, що вони думають про такі висновки, і дізналися, що загалом ці напої корисні, але можуть бути й небезпечними для деяких людей.

Чай і кава знижують ризик інсульту

Вчені з Біобанку Великої Британії нещодавно оприлюднили сенсаційні результати дослідження. Біологи протягом 10 років вивчали вплив кави та чаю на організм людини. У цьому експерименті взяли участь 365 тис. людей віком від 50 до 74 років. У тих, хто кожного дня випивав по дві-три чашки кави або чаю, ризик інсульту був на 32% нижче. А ще в учасників експерименту ризик розвитку деменції був на 28% нижче, ніж у тих, хто взагалі не вживав цих напоїв.

Втім, деякі вчені, які не брали участі у масштабному дослідженні, вбачають у споживанні тонізувальних напоїв й іншу сторону медалі. Професор прикладної статистики Відкритого університету Кевін МакКонвей зазначив, що зв’язок між інсультом та ризиком деменції не збільшується і не зменшується рівномірно при вживанні чаю та кави:

– Ризик інсульту або деменції був нижчим, ніж у людей, які випивали невелику кількість кави або чаю, порівняно з тими, хто її взагалі не пив. Але після певного рівня вживання ризики почали збільшуватися знову, поки вони не стали вищими, ніж ризики для людей, які взагалі не пили. Коли споживання кави досягає семи чи восьми чашок на день, ризик інсульту – вищий, аніж у тих, хто п’є дві чи три чашки на день.

Кому не можна пити каву

То що ж нам робити? Пити каву, чай чи взагалі від усього відмовитися? Однозначної відповіді на ці всі запитання отримати не можна. Бо у різних людей організм по-різному може сприймати тонізувальні напої. Отже, спочатку треба визначити, кому можна їх пити, і головне – в якій кількості.

– Є як люди, на яких кава діє, так і ті, на яких вона не діє, – розповідає лікарка-кардіолог Лідія Волошко. – Людям, на яких кава впливає, треба обмежувати вживання напою. Якщо людина її багато п’є, вона перестає спати, мозок у бойовій готовності – для того, щоб працювати.

Аби знати, чи можна вам пити каву, треба прислухатися до своїх відчуттів, зазначають лікарі. Якщо після чашки запашного напою у вас починається тахікардія, задишка, скаче тиск – відмовляйтеся від нього взагалі. Вам цей напій не підходить.

– Про дію кави саме на ваш організм можна дізнатися, пройшовши спеціальний гено-тест на залежність від кофеїну. Він аналізує вашу безпечну дозу кофеїну, його нейтралізацію та виведення із організму, – розповідає дієтологиня Ольга Безугла.

Кава у невеликій кількості не шкодить. Вона може бути корисна. Там є антиоксиданти, які позитивно впливають на наш організм. А отримуємо ми користь чи шкоду, про це можуть свідчити стан нашого організму та генетичні чинники.

Потрібно чітко розуміти, що є різні генетичні фенотипи, які відповідають за те, як ми будемо засвоювати каву. Буде швидкий метаболізм чи повільний? І для однієї людини півсклянки – це буде забагато, а для іншої і двох склянок буде замало.

Дієтологиня не радить пити каву людям із такими проблемами:

серцево-судинні захворювання;

безсоння;

підвищений рівень гормону дофаміну;

залежність від різних речовин;

хвороби нирок.

– Кофеїн підвищує рівень дофаміну (нейромедіатор). Якщо у людини первинно мало дофаміну – він стабілізує настрій. А в тих людей, у кого його забагато – викликає посилення тривожності. Якщо після склянки кави ви відчуваєте у собі більшу тривожність – вам вона не рекомендована. Потрібно від неї відмовитися. В цілому кава може викликати звикання, – додає Ольга Безугла.

Безпечна доза

Лікарі стверджують, що для людей, на яких кава не діє так агресивно, теж є певні обмеження. До чотирьох порцій кави на день – це близько 400 мг кофеїну. Тоді напій може стати корисним. Наприклад, вживання кави є профілактикою цукрового діабету. Якщо, звичайно ж, ви її п’єте без сиропів, молока та цукру. А ще міцний напій профілактує атеросклероз.

Лікарі радять вживати чисту каву – фільтровану. Для приготування такої використовуються зерна середнього або сильного ступеню обсмаження. Така кава готується за допомогою спеціальних кавоварок.

Є головний нюанс – зерна мають бути середнього помелу. На порошок перемелювати їх не треба, буде складно відфільтрувати. Напій пропускається через спеціальні паперові фільтри, які й затримують велику частину шкідливих речовин.

Скільки кофеїну в каві?

У середньому 1 чашка кави містить 95 мг кофеїну. Але ця кількість варіюється залежно від типу кавових напоїв. І може змінюватися від 0 до 500 мг кофеїну.

Заварна кава – 70/140 мг кофеїну на 250 мл (1 чашка)

Еспресо – 63 мг кофеїну на 50 мл

Лате, капучино, макіато, американо – 63 мг кофеїну

Швидкорозчинна кава – 30/90 мг кофеїну

Кава без кофеїну – 0/7 мг кофеїну

Скільки кофеїну в чаї?

Кофеїн – натуральний стимулятор, міститься не тільки у каві, а й у какао, горіхах, колі, енергетичних напоях і, звичайно ж, у чаї. Тому декілька чашок класичного чорного або зеленого напою так само можуть вас збадьорити.

Середня чашка чорного чаю містить у собі 47 мг кофеїну. У зеленому чаї трохи менше – у середньому 33 мг на чашку. Зелений чай матча, який зазвичай випускається у вигляді порошку, набагато міцніший за його попередників – близько 35 мг на половину чайної ложки.

Втім, дієтологиня переконана, що чаї все ж менш агресивні за каву. Тобто вони можуть стати її замінниками.

– Якщо ви споживаєте забагато кави, то частину порцій замінюйте на чай, але не додавайте в нього нічого, – радить Ольга Безугла. – Я б порівнювала чай та каву не за вмістом кофеїну, а за вмістом антиоксидантів. Але, в будь-якому випадку, чай буде для нас кориснішим, і не буде такого звикання, як до кави.

Альтернативи

Якщо кофеїну вам не можна, то є смачні й тонізувальні альтернативи: цитрусовий чай, чай із бузини, смузі з журавлини й малини, лимон із ваніллю.

Поодинокі випадки вживання кофеїну не завдають шкоди, але регулярні можуть викликати значні ризики. Це може негативно позначитися на якості вашого життя – поганий сон, більша втома, дратівливість і тривожність.

Усі речовини, які обіцяють нам дати багато енергії, пропонують швидкий прилив сил, але забирають потім більше. Багато колишніх кавоманів виявили дивовижну річ, коли позбавилися кавової залежності – у них з’явилося більше енергії.