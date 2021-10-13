Ученые утверждают, что на самом деле мы просыпаемся много раз за ночь. Когда мы спим хорошо, то просто не замечаем этих пробуждений. Но стоит накануне днем хотя бы немного перенервничать и возникнет большая вероятность того, что незаметные ночные пробуждения превратятся в состояние полного бодрствования.

Поразительно, но тревожные, самобичующие мысли, которые посещают нас в эти предрассветные часы без сна, исчезают при дневном свете, доказывая, что самокопание в три часа ночи было совершенно иррациональным и непродуктивным.

Так что же происходит

С точки зрения нейробиологии, переломный момент в нормальном ночном сне наступает примерно в 3-4 часа ночи. Основная температура тела начинает повышаться, секреция гормона сна мелатонина достигает пика, а уровень гормона стресса кортизола повышается по мере того, как организм готовится запустить нас в новый день.

На качество сна очень влияет стресс, особенно, если человек слишком обеспокоен тем, что он плохо спит по ночам. Это когда ложась в постель он думает только об одном: Боже, хотя бы уснуть. Но все происходит ровно наоборот.

Если это похоже на вас, имейте в виду, что бессонница хорошо поддается психологическому лечению с помощью когнитивно-поведенческой терапии.

Также существует тесная связь между сном и депрессией, поэтому важно поговорить со своим врачом, если у вас есть какие-либо опасения по поводу своего сна.

Что с этим делать

Обращайте внимание на свои чувства, особенно на звук своего дыхания. Когда мысли начинают вас одолевать, постарайтесь осторожно вернуть свое внимание к звуку дыхания. Кстати, слушать свое дыхание отлично помогают беруши.

Если через 15-20 минут негатив снова берет верх, следуйте классическому совету когнитивно-поведенческой терапии: включите тусклый неяркий свет и возьмите книгу. Это действие может показаться обыденным, но в три часа ночи оно реально поможет избавиться от непродуктивного мышления.

Просыпаться и волноваться в три часа ночи — это очень понятно и очень по-человечески. Но все же, это не самая лучшая привычка.