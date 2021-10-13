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Почему мы просыпаемся в три часа ночи и не можем заснуть

13 октября 2021, 17:49 Вікторія Яснопольська
бессоница
Источник: Depositphotos

Ученые утверждают, что на самом деле мы просыпаемся много раз за ночь. Когда мы спим хорошо, то просто не замечаем этих пробуждений. Но стоит накануне днем хотя бы немного перенервничать и возникнет большая вероятность того, что незаметные ночные пробуждения превратятся в состояние полного бодрствования.

Поразительно, но тревожные, самобичующие мысли, которые посещают нас в эти предрассветные часы без сна, исчезают при дневном свете, доказывая, что самокопание в три часа ночи было совершенно иррациональным и непродуктивным.

Так что же происходит

С точки зрения нейробиологии, переломный момент в нормальном ночном сне наступает примерно в 3-4 часа ночи. Основная температура тела начинает повышаться, секреция гормона сна мелатонина достигает пика, а уровень гормона стресса кортизола повышается по мере того, как организм готовится запустить нас в новый день.

На качество сна очень влияет стресс, особенно, если человек слишком обеспокоен тем, что он плохо спит по ночам. Это когда ложась в постель он думает только об одном: Боже, хотя бы уснуть. Но все происходит ровно наоборот.

Если это похоже на вас, имейте в виду, что бессонница хорошо поддается психологическому лечению с помощью когнитивно-поведенческой терапии.

Также существует тесная связь между сном и депрессией, поэтому важно поговорить со своим врачом, если у вас есть какие-либо опасения по поводу своего сна.

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Что с этим делать

Обращайте внимание на свои чувства, особенно на звук своего дыхания. Когда мысли начинают вас одолевать, постарайтесь осторожно вернуть свое внимание к звуку дыхания. Кстати, слушать свое дыхание отлично помогают беруши.

Если через 15-20 минут негатив снова берет верх, следуйте классическому совету когнитивно-поведенческой терапии: включите тусклый неяркий свет и возьмите книгу. Это действие может показаться обыденным, но в три часа ночи оно реально поможет избавиться от непродуктивного мышления.

Просыпаться и волноваться в три часа ночи — это очень понятно и очень по-человечески. Но все же, это не самая лучшая привычка.

Источник
MedicalXpress
Теги
безсоння , Наукові дослідження , Сон , Стрес
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