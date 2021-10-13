Вчені стверджують, що насправді ми прокидаємося багато разів за ніч. Коли ми спимо добре, то просто не помічаємо цих пробуджень. Але варто напередодні вдень хоча б трохи перенервувати і виникне велика ймовірність того, що непомітні нічні пробудження перетворяться в стан повного неспання.

Вражаюче, але тривожні, самобичуючі думки, які відвідують нас в ці досвітні години без сну, зникають при денному світлі, доводячи, що самокопання о третій годині ночі було абсолютно ірраціональним і непродуктивним.

Так що ж відбувається

З точки зору нейробіології, переломний момент в нормальному нічному сні настає приблизно в 3-4 години ночі. Основна температура тіла починає підвищуватися, секреція гормону сну мелатоніну досягає піку, а рівень гормону стресу кортизолу підвищується в міру того, як організм готується запустити нас в новий день.

На якість сну дуже впливає стрес, особливо, якщо людина занадто стурбована тим, що вона погано спить ночами. Це коли лягаючи в ліжко вона думає тільки про одне: Боже, хоча б заснути. Але все відбувається рівно навпаки.

Якщо це схоже на вас, майте на увазі, що безсоння добре піддається психологічному лікуванню за допомогою когнітивно-поведінкової терапії.

Також існує тісний зв’язок між сном і депресією, тому важливо поговорити зі своїм лікарем, якщо у вас є які-небудь побоювання з приводу свого сну.

Що з цим робити

Звертайте увагу на свої почуття, особливо на звук свого дихання. Коли думки починають вас долати, постарайтеся обережно повернути свою увагу до звуку дихання. До речі, слухати своє дихання відмінно допомагають беруші.

Якщо через 15-20 хвилин негатив знову бере верх, дотримуйтесь класичної поради когнітивно-поведінкової терапії: включіть тьмяне неяскраве світло і візьміть книгу. Ця дія може здатися буденною, але о третій годині ночі вона реально допоможе позбутися від непродуктивного мислення.

Прокидатися і хвилюватися о третій годині ночі – це дуже зрозуміло і дуже по-людськи. Але все ж, це не найкраща звичка.