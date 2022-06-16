Министерство здравоохранения Украины начинает серию публикаций об украинских донорах, которые ответили на вопрос, что именно их побудило стать донором, почему решили поделиться частичкой себя с теми, кому это жизненно необходимо.

Первой о своем опыте сдачи крови рассказала Елена Фабровская. Впервые ей предложила это сделать весной 2020 года сестра Елены, которая уже была донором.

По словам Елены, страха перед донацией не было, ведь рядом был наглядный пример в виде близкого человека. С тех пор она по меньшей мере семь раз была донором плазмы и один раз сдавала непосредственно цельную кровь.

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Последняя донация пришлась на 24 февраля, поскольку дата была заранее спланирована. По словам женщины, тогда в больнице было еще немного людей, все были спокойны.

— Донорство — это совсем не страшно. Я, к примеру, боюсь вида иголок, но на них вполне можно не не смотреть. Все происходит быстро и почти безболезненно, — отвечает она на вопрос, что стоит сказать тем, кто боится сдавать кровь.

Елена признается, что ее расстраивает то, что многие не хотят делиться кровью.

— Думаю, что это потому, что многие люди из-за предубеждений боятся чем-то заразиться во время процедуры, — предполагает она Елена.

Поэтому Минздрав ответственно заявляет: предубеждений и сомнений относительно донорства не должно быть. Ведь это совершенно безопасно и даже полезно для здоровья.