Эксперты Министерства здравоохранения Украины объяснили, достаточно ли прививки однодозовой вакциной Janssen от Johnson&Johnson, чтобы получить Covid-сертификат в Украине. Ответ — да, можно.

— Происходит традиционный рост количества новых больных Covid-19. Именно поэтому напоминаем о важности вакцинации, ведь это единственный способ защититься от тяжелого течения болезни и смерти, — говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что в Украине используется несколько вакцин. Для первичного курса вакцинации достаточно использовать одну из них:

Comirnaty от Pfizer-BioNTech — две дозы вакцины с интервалом в три недели;

Coronavac от Sinovac Biotech — две дозы вакцины с интервалом в 14-28 дней;

Jcovden (Janssen) от Johnson&Johnson – достаточно одной дозы вакцины.

При полном первичном курсе вакцинации любой из этих вакцин генерируется зеленый Covid-сертификат, который является подтверждением пройденного курса вакцинации.

Сейчас смотрят

Для вакцины Jcovden (Janssen) Covid-сертификат будет генерироваться только с конца октября 2022 из-за технических ограничений, вызванных обновлением спецификации сертификатов в ЕС и, соответственно, Украине.