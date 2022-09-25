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Вакцинация

Дает ли прививка однодозовой вакциной Janssen право получить Covid-сертификат — разъяснение Минздрава

25 сентября 2022, 10:36
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
вакцинація
Источник: Depositphotos

Эксперты Министерства здравоохранения Украины объяснили, достаточно ли прививки однодозовой вакциной Janssen от Johnson&Johnson, чтобы получить Covid-сертификат в Украине. Ответ — да, можно.

Происходит традиционный рост количества новых больных Covid-19. Именно поэтому напоминаем о важности вакцинации, ведь это единственный способ защититься от тяжелого течения болезни и смерти, — говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что в Украине используется несколько вакцин. Для первичного курса вакцинации достаточно использовать одну из них:

  • Comirnaty от Pfizer-BioNTech — две дозы вакцины с интервалом в три недели;
  • Coronavac от Sinovac Biotech — две дозы вакцины с интервалом в 14-28 дней;
  • Jcovden (Janssen) от Johnson&Johnson – достаточно одной дозы вакцины.

При полном первичном курсе вакцинации любой из этих вакцин генерируется зеленый Covid-сертификат, который является подтверждением пройденного курса вакцинации.

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Для вакцины Jcovden (Janssen) Covid-сертификат будет генерироваться только с конца октября 2022 из-за технических ограничений, вызванных обновлением спецификации сертификатов в ЕС и, соответственно, Украине.

Источник
Минздрав
Теги
Covid-сертификат Вакцина Johnson&Johnson от коронавируса Вакцинация Коронавирус Covid-19
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