Експерти Міністерства охорони здоров’я України пояснили, чи достатньо щеплення однодозовою вакциною Janssen від Johnson&Johnson, щоб отримати Covid-сертифікат в Україні. Відповідь – так, можна.

– Відбувається традиційне зростання кількості нових хворих на Covid-19. Саме тому нагадуємо про важливість вакцинації, адже це єдиний спосіб захиститися від тяжкого перебігу хвороби та смерті, – йдеться у повідомленні МОЗ.

Відзначається, що в Україні використовується кілька вакцин. Для первинного курсу вакцинації досить використовувати одну з них:

Comirnaty від Pfizer-BioNTech – дві дози вакцини з інтервалом в три тижні;

Coronavac від Sinovac Biotech – дві дози вакцини з інтервалом в 14-28 днів;

Jcovden (Janssen) від Johnson&Johnson – достатньо однієї дози вакцини.

При повному первинному курсі вакцинації будь-якою з цих вакцин генерується зелений Covid-сертифікат, який є підтвердженням пройденого курсу вакцинації.

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Для вакцини Jcovden (Janssen) Covid-сертифікат буде генеруватися тільки з кінця жовтня 2022 через технічні обмеження, що викликані оновленням специфікації сертифікатів в ЄС і, відповідно, Україні.