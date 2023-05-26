Часто после того, как женщина становится матерью, она начинает гораздо более внимательно относиться к своему ежедневному рациону питания. Далеко не каждый продукт приносит пользу, некоторые из них могут и навредить.

Невозможно предусмотреть развитие у малыша аллергии, колик и вздутия живота. Кроме того, к употреблению некоторых ягод и фруктов необходимо относиться очень внимательно. Однако можно ли при грудном вскармливании есть черешню – читайте в материале.

Как выбрать хорошие черешни

Покупайте ягоды в разгар сезона, то есть в июне-июле. Кроме выгодной цены в это время ягоды гораздо более полезны, чем те, что можно приобрести, скажем, весной. Осмотрите несколько ягод на наличие вмятин или мягких мест, это свидетельствует о перезрелости и начале процесса гниения. Внимательно смотрите на цвет черешни, ведь он должен быть темно-красным. Чем темнее ягода, тем больше в ней содержится питательных веществ. Покупая черешню, понюхайте ягоду. Если она не первой свежести, вы почувствуете это по запаху. Черешня должна быть упругой и обладать насыщенным приятным ароматом.

Можно ли при грудном вскармливании есть черешню

По словам семейного врача Лилии Сарахман, беременность или лактация не должны вынуждать женщину отказаться от черешни. Диеты женщины, находящейся на грудном вскармливании, не существует.

Поэтому употребление черешни в умеренных количествах принесет не только удовольствие, но и невероятную пользу, ведь это: