Часто після того, як жінка стає матір’ю, вона починає набагато уважніше ставитися до свого щоденного раціону харчування. Далеко не кожен продукт приносить користь, деякі з них можуть і нашкодити.

Неможливо передбачити розвиток у малюка алергії, кольок і здуття живота. Крім цього, до вживання деяких ягід і фруктів необхідно ставитися дуже уважно. Однак чи можна за грудного вигодовування їсти черешню – читайте в матеріалі.

Як вибрати хороші черешні

Купуйте ягоди в розпал сезону, тобто в червні-липні. Окрім вигідної ціни в цей час ягоди є набагато більш корисними, ніж ті, що можна придбати, скажімо, весною. Огляньте кілька ягід на наявність вм’ятин або м’яких місць, це також свідчить про перезрілість і початок процесу гниття. Уважно дивіться на колір черешні, адже він повинен бути темно-червоним. Що темніша ягода, то більше в ній міститься поживних речовин. Купуючи черешню, понюхайте ягоду. Якщо вона не першої свіжості, ви відчуєте це за запахом. Черешня повинна бути пружною і мати насичений приємний аромат.

Чи можна за грудного вигодовування їсти черешню

За словами сімейної лікарки Лілії Сарахман, вагітність чи лактація не повинні змушувати жінку відмовитися від черешні. Дієти жінки, яка годує, немає.

Тому вживання черешні в помірних кількостях принесе не тільки насолоду, а й неймовірну користь, адже це: