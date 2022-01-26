Сейчас гаджеты стали неотъемлемой частью жизни почти каждого человека. Ноутбуки, смартфоны, часы сопровождают нас повсюду. Однако некоторые граждане считают, что они вредят здоровью, мол, электроволны от них провоцируют образование раковых клеток.

В Минздраве рассказали, правда ли это.

– Нет, это не так. На сегодня нет никаких научно доказанных фактов того, что телефоны могут вызвать онкологические заболевания, — говорится в материале профильного ведомства.

Согласно информации, ученые исследовали этот вопрос. Ни один из экспериментов не подтвердил вред.

Некоторые люди считают, что гаджеты излучают вредные волны, радиацию (ионизирующее излучение), которая действительно опасна.

— Телефоны просто не способны к ионизирующему излучению, — добавили в Минздраве.

При длительном контакте со смартфоном может нагреваться кожа в месте касания, однако влияние настолько минимально, что не может спровоцировать какие-либо изменения на физиологическом уровне.