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Чи провокують смартфони рак – у МОЗ розповіли про вплив

26 Січня 2022, 17:37
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
смартфон
Джерело: Depositphotos

Наразі гаджети стали невід’ємною частиною життя майже кожної людини. Ноутбуки, смартфони, годинники супроводжують нас всюди. Однак деякі громадяни вважають, що вони шкодять здоров’ю, мовляв, електрохвилі від них провокують утворення ракових клітин.

У МОЗ розповіли, чи правдиве це твердження.

– Ні, це не так. На сьогодні немає жодних науково доведених фактів того, що телефони можуть викликати онкологічні захворювання, – йдеться у матеріалі профільного відомства.

Згідно з інформацією, науковці досліджували це питання. Жоден з експериментів не виявив шкоду.

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Деякі люди вважають, що гаджети випромінюють шкідливі хвилі, радіацію (іонізуюче випромінювання), яка, дійсно, небезпечна.

– Телефони просто не здатні до іонізуючого випромінювання, – додали у МОЗ.

Під час довгого контакту зі смартфоном може нагріватися шкіра у місці дотику, однак вплив настільки мінімальний, що не може спровокувати будь-які зміни на фізіологічному рівні.

Джерело
МОЗ
Теги
МОЗ України , Смартфон
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