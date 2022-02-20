20 февраля отмечается Международный день людей, поборовших алкоголизм. Пристрастие к спиртному является проблемой, которая не только вредит здоровью, но разрушает жизнь и судьбы людей.

В эту дату руководитель Центра медицинско-психологической помощи Харьковский нарколог, кандидат медицинских наук, нарколог высшей категории, психолог, психотерапевт Олег Страшок назвал наиболее распространенные мифы об употреблении алкоголя.

Миф 1. Пиво, квас, сидр и вино не могут вызывать алкогольную зависимость.

– Могут. Важно не что ты пьешь, а как часто и сколько, – отмечает Олег Страшок.

Миф N2. Употребление алкоголя в умеренных количествах полезно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и уменьшения стресса.

Ни одно исследование не подтвердило этот тезис, отмечает специалист.

Миф N3. Во время беременности небольшое количество красного вина только на пользу.

— Молекулы спирта легко проникают через плаценту и затем влияют на плод, что может вызвать ряд проблем со здоровьем ребенка. В то же время нельзя сказать, сколько нужно алкоголя, чтобы вред стал необратимым, — объясняет нарколог.

Миф N4. Если не смешивать, то похмелья не будет.

Тяжесть похмелья зависит от количества спирта в организме, а не от вида напитка.

Миф N5. Алкоголь согревает.

— Употребление алкоголя стимулирует приток крови к коже, что может вызвать субъективное ощущение тепла. Однако, на самом деле, отток крови от внутренних органов еще больше охлаждает организм, — комментирует Олег Страшок.

Тест на алкоголизм

Миф N6. Алкоголь – чудесное снотворное.

Отчасти это правда, поскольку алкоголь уменьшает тревожность и способствует спокойному течению фазы глубокого сна.

– Вот только если использовать алкоголь как снотворное, это вскоре приведет к формированию алкогольной зависимости и другим проблемам со здоровьем, – рассказывает эксперт.

Миф N7. Алкоголь и лекарства совместимы.

На самом деле, алкоголь увеличивает токсичность и снижает эффективность некоторых активных лекарственных веществ. Как именно он влияет на то или иное лекарство, указано в инструкции к препарату.