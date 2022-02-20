20 лютого відзначається Міжнародний день людей, які побороли алкоголізм. Пристрасть до спиртного є проблемою, яка не лише шкодить здоров’ю, але й руйнує життя та долі людей.

У цю дату керівник Центру медично-психологічної допомоги Харківський нарколог, кандидат медичних наук, нарколог вищої категорії, психолог, психотерапевт Олег Страшок назвав найпоширеніші міфи про вживання алкоголю.

Міф 1. Пиво, квас, сидр та вино не можуть викликати алкогольну залежність.

– Можуть. Важливо не що ти п’єш, а як часто та скільки, – зазначає Олег Страшок.

Міф N2. Вживання алкоголю в помірних кількостях корисне для профілактики серцево-судинних захворювань та зменшення стресу.

Жодне дослідження не підтвердило цю тезу, зазначає фахівець.

Міф N3. Під час вагітності невелика кількість червоного вина лише на користь.

– Молекули спирту легко проникають через плаценту і потім впливають на плід, що може спричинити низку проблем зі здоров’ям дитини. Водночас не можна сказати, скільки потрібно алкоголю, щоб шкода стала незворотною, – пояснює нарколог.

Міф N4. Якщо не змішувати, похмілля не буде.

Тяжкість похмілля залежить від кількості спирту в організмі, а не від виду напою.

Міф N5. Алкоголь зігріває.

– Вживання алкоголю стимулює приплив крові до шкіри, що може спричинити суб’єктивне відчуття тепла. Однак насправді відтік крові від внутрішніх органів значно більше охолоджує організм, – коментує Олег Страшок.

Тест на алкоголізм

Міф N6. Алкоголь – чудове снодійне.

Частково це правда, оскільки алкоголь зменшує тривожність і сприяє спокійному перебігу фази глибокого сну.

– Ось тільки якщо використовувати алкоголь як снодійне, це незабаром призведе до формування алкогольної залежності та інших проблем зі здоров’ям, – розповідає експерт.

Міф N7. Алкоголь та ліки сумісні.

Насправді алкоголь збільшує токсичність та знижує ефективність деяких активних лікарських речовин. Як саме він впливає на ті чи інші ліки, зазначено в інструкції до препарату.