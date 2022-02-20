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Чи варто бити на сполох? Топ-7 міфів про спиртне та тест на алкоголізм

20 Лютого 2022, 11:00
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
алкоголізм
Джерело: Depositphotos

20 лютого відзначається Міжнародний день людей, які побороли алкоголізм. Пристрасть до спиртного є проблемою, яка не лише шкодить здоров’ю, але й руйнує життя та долі людей.

У цю дату керівник Центру медично-психологічної допомоги Харківський нарколог, кандидат медичних наук, нарколог вищої категорії, психолог, психотерапевт Олег Страшок назвав найпоширеніші міфи про вживання алкоголю.

Олег Страшок

  • Міф 1. Пиво, квас, сидр та вино не можуть викликати алкогольну залежність.

– Можуть. Важливо не що ти п’єш, а як часто та скільки, – зазначає Олег Страшок.

  • Міф N2. Вживання алкоголю в помірних кількостях корисне для профілактики серцево-судинних захворювань та зменшення стресу.

Жодне дослідження не підтвердило цю тезу, зазначає фахівець.

  • Міф N3. Під час вагітності невелика кількість червоного вина лише на користь.

– Молекули спирту легко проникають через плаценту і потім впливають на плід, що може спричинити низку проблем зі здоров’ям дитини. Водночас не можна сказати, скільки потрібно алкоголю, щоб шкода стала незворотною, – пояснює нарколог.

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  • Міф N4. Якщо не змішувати, похмілля не буде.

Тяжкість похмілля залежить від кількості спирту в організмі, а не від виду напою.

  • Міф N5. Алкоголь зігріває.

– Вживання алкоголю стимулює приплив крові до шкіри, що може спричинити суб’єктивне відчуття тепла. Однак насправді відтік крові від внутрішніх органів значно більше охолоджує організм, – коментує Олег Страшок.

Тест на алкоголізм

  • Міф N6. Алкоголь – чудове снодійне.

Частково це правда, оскільки алкоголь зменшує тривожність і сприяє спокійному перебігу фази глибокого сну.

– Ось тільки якщо використовувати алкоголь як снодійне, це незабаром призведе до формування алкогольної залежності та інших проблем зі здоров’ям, – розповідає експерт.

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  • Міф N7. Алкоголь та ліки сумісні.

Насправді алкоголь збільшує токсичність та знижує ефективність деяких активних лікарських речовин. Як саме він впливає на ті чи інші ліки, зазначено в інструкції до препарату.

Теги
Алкоголь , Поради , поради лікаря , Тест
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