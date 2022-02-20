20 лютого відзначається Міжнародний день людей, які побороли алкоголізм. Пристрасть до спиртного є проблемою, яка не лише шкодить здоров’ю, але й руйнує життя та долі людей.
У цю дату керівник Центру медично-психологічної допомоги Харківський нарколог, кандидат медичних наук, нарколог вищої категорії, психолог, психотерапевт Олег Страшок назвав найпоширеніші міфи про вживання алкоголю.
- Міф 1. Пиво, квас, сидр та вино не можуть викликати алкогольну залежність.
– Можуть. Важливо не що ти п’єш, а як часто та скільки, – зазначає Олег Страшок.
- Міф N2. Вживання алкоголю в помірних кількостях корисне для профілактики серцево-судинних захворювань та зменшення стресу.
Жодне дослідження не підтвердило цю тезу, зазначає фахівець.
- Міф N3. Під час вагітності невелика кількість червоного вина лише на користь.
– Молекули спирту легко проникають через плаценту і потім впливають на плід, що може спричинити низку проблем зі здоров’ям дитини. Водночас не можна сказати, скільки потрібно алкоголю, щоб шкода стала незворотною, – пояснює нарколог.
- Міф N4. Якщо не змішувати, похмілля не буде.
Тяжкість похмілля залежить від кількості спирту в організмі, а не від виду напою.
- Міф N5. Алкоголь зігріває.
– Вживання алкоголю стимулює приплив крові до шкіри, що може спричинити суб’єктивне відчуття тепла. Однак насправді відтік крові від внутрішніх органів значно більше охолоджує організм, – коментує Олег Страшок.
Тест на алкоголізм
- Міф N6. Алкоголь – чудове снодійне.
Частково це правда, оскільки алкоголь зменшує тривожність і сприяє спокійному перебігу фази глибокого сну.
– Ось тільки якщо використовувати алкоголь як снодійне, це незабаром призведе до формування алкогольної залежності та інших проблем зі здоров’ям, – розповідає експерт.
- Міф N7. Алкоголь та ліки сумісні.
Насправді алкоголь збільшує токсичність та знижує ефективність деяких активних лікарських речовин. Як саме він впливає на ті чи інші ліки, зазначено в інструкції до препарату.