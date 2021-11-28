Малярию – тяжелую инфекционную болезнь, характеризующуюся высокой летальностью, тесно связывают с комарами, вернее, определенным их видом. Но время ли говорить о ней сейчас, когда насекомые исчезли до весны?

Оказывается, специалисты-инфекционисты именно в эти дни работают в условиях повышенной готовности к возможному увеличению случаев привозной тропической малярии. Ведь осенью и в начале зимы, по окончании контрактов, возвращаются домой моряки, работавшие на судах, которые заходили в порты, где малярия — распространенная болезнь. Обостряется и проблема беженцев из стран, где бурлит эпидемия малярии.

Украина уже не раз сталкивалась с завезенной тропической малярией. Нередки и случаи, когда спасти заболевших не удавалось, потому что слишком поздно обращались за помощью.

И пусть не вводит в заблуждение слово “случаи”, потому что экзотическая доныне малярия из-за глобальных изменений климата, расширения географии туристических поездок и возможностей трудоустройства, увеличения потока беженцев может прийти в Украину и стать очередной чрезвычайно серьезной проблемой.

В этом уверена врач-паразитолог референс-лаборатории микробиологических и паразитологических исследований Центра общественного здоровья Минздрава Украины, кандидат медицинских наук Светлана Николаенко.

Что нужно знать о малярии

Малярия – опасное для жизни заболевание. Его вызывают паразиты рода плазмодиум, которые попадают в кровь человека через укусы инфицированных самок комаров рода Anopheles. Специалисты ВОЗ установили, что за год жертвами малярийных комаров в мире становятся от 124 до 283 млн человек, смертью заканчиваются от 367 до 755 тыс. заражений малярией.

Существует более 400 разных видов комаров Anopheles, около 30 из них способны переносить малярию. Исследователи заметили, что чаще всего эти насекомые кусают свою жертву, а значит, и впрыскивают в ее кровь плазмодий, в сумерках и на рассвете. Малярийный комар внешне существенно не отличается от обычного. Невооруженным глазом вы вряд ли сможете их различить.

— Коварная тяжелая болезнь начинается с едва заметного укуса насекомого, а уже через 9-10 дней у человека поднимается температура. Без лечения вскоре начинают отказывать печень, почки и сердце. Больной может умереть через несколько недель, — предупреждает Светлана Николаенко.

Ежегодно в Украине выявляют около полусотни случаев заболевания малярией, 100% пациентов привозят болезнь из заграничных поездок.

Опасными с точки зрения возможности заразиться малярией считаются 87 стран, но больше всего рискуют туристы, путешествующие по Африке, Индии, Шри-Ланке, Бразилии, Вьетнаму и Колумбии. Украинцы часто бывают и в ближайших к нам эндемических по малярии странах: Турции, Греции, Таджикистане, Узбекистане, Армении.

-Вы удивитесь, но в Украине тоже есть малярийные комары, — говорит врач. — Пока их можно считать безопасными, поскольку нет цепочки заражения — прежде всего, отсутствуют постоянные источники инфекции (зараженные люди). Но в климатических условиях, которые нынче претерпевают изменения, в эпидсезон — с апреля по октябрь — возбудитель малярии в организме комара может развиться до стадии, которая в состоянии заразить человека.

Глобальное потепление уже дает о себе знать. Если повышение температуры в Украине будет сопровождаться длительными периодами высокой влажности, малярия станет реальностью и у нас.

К тому же с оживлением миграционных процессов существует постоянная вероятность возникновения источника возбудителей инфекции — больного человека или паразитоносителя — после пребывания в странах, опасных по малярии. При несвоевременном выявлении или некачественном лечении этот человек может запустить пусковой механизм для интродукции местной малярии. Вероятность этого очень высока.

Симптомы малярии

Врач подчеркивает, что основным клиническим проявлением малярии являются приступы лихорадки, чередующиеся с периодами покоя. Приступ начинается ознобом, температура быстро повышается до 40-41°С.

В течение первой недели лихорадка носит неравномерный характер, а затем устанавливается период, когда приступы повторяются через день. Обычно они возникают в первой половине дня, причем заметна четкая смена стадий озноба, лихорадки и потоотделения.

При малярии увеличиваются размеры селезенки, печени, донимает боль в суставах. Нередко наблюдаются рвота и судороги, нестерпимая головная боль.

У заболевших детей часто развивается тяжелая анемия, дыхательная недостаточность. У взрослых могут синхронно отказать сразу несколько органов.

Малярийная инфекция смертельно опасна, особенно для детей и беременных женщин, людей с ВИЧ/СПИДом.

Существует три пути передачи малярии: через укусы комаров (один инфицированный комар, в котором плазмодий достиг определенной стадии развития, может заразить нескольких людей), при переливании крови и внутриутробно — больная малярией женщина способна заразить своего будущего малыша.

Как выявляют малярию

Светлана Николаенко уточняет, что существуют четыре формы малярии: тропическая (часто смертельная), а еще так называемые трехдневная, похожая на трехдневную овале-малярия и четырехдневная. Они вызываются разными видами плазмодия, отличаются разным инкубационным периодом, симптомами и течением.

Тропическая малярия часто приводит к летальному исходу. Эта форма выявляется у 91% всех заболевших в мире. Симптомы обычно появляются через 10-15 дней после инфицирования плазмодием.

— Жизненно важно начать лечение в течение первых 24 часов после появления симптомов, иначе тропическая малярия может завершиться смертью пациента, — особо подчеркивает врач.

Другие формы малярии имеют хроническое течение, они длятся 3-4 года, в редких случаях до 8 лет.

Диагноз устанавливается на основе специального анализа крови, который выявит паразитов. Используются также быстрые диагностические тесты с иммунохимическими наборами (это более дорогой анализ, но он дает результат через 5-15 минут) и тесты ПЦР (самые дорогие, но и самые надежные).

Лечение малярии

На сегодняшний день самой эффективной является артемизинин-комбинированная терапия (АКТ).

И по-прежнему врачи часто назначают хинин. Некоторое время вместо него использовали хлорохин, но потом снова вернулись к хинину. Причиной стало распространение в мире мутировавшего плазмодия, устойчивого к хлорохину.

Проблема резистентности возбудителя к противомалярийным препаратам стоит достаточно остро. К примеру, стойкость малярийного паразита к предыдущим поколениям лекарств, таким как хлорохин и сульфадоксин-пириметамин (СП), проявившаяся в 1950-1960-х годах, свела на нет все предыдущие достижения в борьбе с малярией.

Читайте также: ВОЗ официально объявила Китай свободным от малярии

Поэтому следует особо отметить то, что противомалярийные препараты должен назначить врач.

— Следующие рекомендации могут вызвать у читателя удивление, но все же отмечу — в течение трех лет, даже после разового пребывания в неблагополучной по малярии стране, надо тщательно следить за температурой тела. О любом повышении рекомендуется предупреждать врача, уточняя, что вы посещали эндемическую страну, — подчеркивает Светлана Николаенко.

Лабораторные исследования крови помогут исключить или подтвердить малярию. Если симптомы ОРВИ или повышение температуры проявились сразу же после возвращения из страны, где регистрируется малярия, немедленно обратитесь к врачу.

Профилактика малярии

Основу профилактики составляет использование противомалярийных препаратов, прием которых начинают за неделю до начала путешествия. Продолжают пить препарат весь период пребывания в неблагополучных по малярии регионах, и еще месяц после возвращения.

Только врач может назначить вам противомалярийный препарат. Какой именно, зависит от страны, куда вы отправляетесь, риска заражения малярией, вида малярийного возбудителя, который преобладает в конкретной зоне, устойчивости возбудителя к препаратам. При регулярном приеме назначенных препаратов можно значительно снизить риск заболевания тяжелыми формами малярии, предупредить осложнение болезни.

Конечно, следует стараться избегать укусов комаров, пользоваться репеллентами (веществами, отпугивающими насекомых). Наносят их на открытые участки тела и на одежду. Для детей, если они едут с вами, выбирайте репелленты, специально разработанные для младшей возрастной группы. Кроме того, для защиты от насекомых, находясь в тропических странах, не отказывайтесь от использования противомоскитных сеток.

Что касается противомалярийной вакцины, то, к сожалению, она до сих пор на стадии клинических испытаний, и конечно, на нее не стоит рассчитывать путешественникам.

Даже если вы уже переболели малярией, не пренебрегайте этими советами, потому что иммунитет против малярийной инфекции малоэффективен и практически не предохраняет от повторного инфицирования.