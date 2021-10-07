Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утвердила первую в мире вакцину против малярии RTS,S. Вещество может в значительной мере улучшить ситуацию с заболеваемостью в мире, в частности в Африке.

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус на конференции в Женеве.

— В начале своей карьеры я занимался исследованием малярии и с нетерпением ждал того дня, когда у нас появится эффективная вакцина против этой древней и страшной болезни. И сегодня этот день настал, это исторический день, — отметил Тедрос Гебрейесус.

Эффективность препарата довольно ограничена.

Во время проведения исследования среди детей в Африке он предотвращал лишь 39% случаев заражения и 29% случаев протекания заболевания в тяжелой форме.

Позже специалисты из Лондонской школы гигиены и тропической медицины выявили, что среди вакцинированных детей на 70% сократилось количество случаев госпитализации или смерти.

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Несмотря на это, организация все же рекомендует применять вещество. По мнению ее представителей, вакцина может спасти жизни десятки тысяч людей каждый год.

При этом препарат RTS,S полностью безопасен, отмечают в ВОЗ.

Малярия — инфекционное заболевание, заразиться можно через укус самки комара рода Anopheles. Может привести к тяжелым последствиям, в частности к смерти. Болезнь можно вылечить, если вовремя обратиться за помощью.