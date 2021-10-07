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Історичний день: ВООЗ схвалила першу у світі вакцину від малярії

7 Жовтня 2021, 09:56 Людмила Грубнік
Історичний день: ВООЗ схвалила першу у світі вакцину від малярії
Джерело: Depositphotos

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) затвердила першу у світі вакцину проти малярії RTS,S. Речовина може значною мірою поліпшити ситуацію із захворюваністю в світі, зокрема в Африці.

Про це заявив очільник ВООЗ Тедрос Гебреєсус на конференції у Женеві.

– На початку своєї кар’єри я займався дослідженням малярії та з нетерпінням чекав того дня, коли у нас з’явиться ефективна вакцина проти цієї давньої та страшної хвороби. І сьогодні цей день настав, це історичний день, – зазначив Тедрос Гебреєсус.

Ефективність препарату досить обмежена.

Під час проведення дослідження серед дітей в Африці він запобігав лише 39% випадкам зараження і 29% випадкам перебігу захворювання у важкій формі.

Пізніше фахівці з Лондонської школи гігієни і тропічної медицини виявили, що серед вакцинованих дітей на 70% скоротилася кількість випадків госпіталізації або смерті.

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Попри це, організація все ж рекомендує застосовувати речовину. На думку її представників, вакцина може врятувати життя десятки тисяч людей щороку.

Водночас препарат RTS, S повністю безпечний, відзначають у ВООЗ.

Малярія – інфекційне захворювання, заразитися можна через укус самки комара роду Anopheles. Може призвести до тяжких наслідків, зокрема до смерті. Хворобу можна вилікувати, якщо вчасно звернутися за допомогою.

Джерело
The Guardian
Теги
Вакцини , ВООЗ , Малярія
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