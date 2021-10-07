Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) затвердила першу у світі вакцину проти малярії RTS,S. Речовина може значною мірою поліпшити ситуацію із захворюваністю в світі, зокрема в Африці.

Про це заявив очільник ВООЗ Тедрос Гебреєсус на конференції у Женеві.

– На початку своєї кар’єри я займався дослідженням малярії та з нетерпінням чекав того дня, коли у нас з’явиться ефективна вакцина проти цієї давньої та страшної хвороби. І сьогодні цей день настав, це історичний день, – зазначив Тедрос Гебреєсус.

Ефективність препарату досить обмежена.

Під час проведення дослідження серед дітей в Африці він запобігав лише 39% випадкам зараження і 29% випадкам перебігу захворювання у важкій формі.

Пізніше фахівці з Лондонської школи гігієни і тропічної медицини виявили, що серед вакцинованих дітей на 70% скоротилася кількість випадків госпіталізації або смерті.

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Попри це, організація все ж рекомендує застосовувати речовину. На думку її представників, вакцина може врятувати життя десятки тисяч людей щороку.

Водночас препарат RTS, S повністю безпечний, відзначають у ВООЗ.

Малярія – інфекційне захворювання, заразитися можна через укус самки комара роду Anopheles. Може призвести до тяжких наслідків, зокрема до смерті. Хворобу можна вилікувати, якщо вчасно звернутися за допомогою.