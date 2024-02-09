Исследование показало, что мед может быть более эффективным в облегчении симптомов верхних дыхательных заболеваний, чем традиционные методы лечения.

Исследование пользы меда

Ученые проанализировали 1 345 уникальных записей и 14 других исследований. Они сравнивали эффективность меда с антибиотиками, кофе, препаратами для подавления кашля и плацебо.

Ученые обнаружили, что использование меда для облегчения симптомов верхних дыхательных инфекций было эффективнее, чем другие средства, как для детей, так и для взрослых.

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Почему мед полезен

— Большинство инфекций верхних дыхательных путей вызваны вирусами и являются самоограничивающимися заболеваниями, — говорит доктор Лоуренс Уэйд Менакер.

Использование антибиотиков в таких случаях может быть неэффективным и приводить лишь к негативным последствиям.

Эксперты также считают, что мед может быть эффективной безопасной альтернативой традиционным лекарствам от простуды, благодаря своим антимикробным свойствам.

Несмотря на всю пользу меда, важно учитывать ограничения его употребления. Вообще нельзя есть мед младенцам до 1 года, людям с аллергией на него и беременным.

Источник: Verywell heath