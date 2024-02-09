Дослідження показало, що мед може бути ефективнішим у полегшенні симптомів верхніх дихальних захворювань, ніж традиційні методи лікування.

Дослідження користі меду

Науковці проаналізували 1 345 унікальних записів і 14 інших досліджень. Вони порівнювали ефективність меду з антибіотиками, кавою, препаратами для придушення кашлю та плацебо.

Вчені виявили, що використання меду для полегшення симптомів верхніх дихальних інфекцій було ефективніше, ніж інші засоби, як для дітей, так і для дорослих.

Зараз дивляться

Чому мед корисний

– Більшість інфекцій верхніх дихальних шляхів спричинені вірусами та є самообмеженими захворюваннями, – говорить доктор Лоуренс Уейд Менакер.

Застосування антибіотиків у таких випадках може бути неефективним і призводити лише до негативних наслідків.

Експерти також вважають, що мед може бути ефективною безпечною альтернативою традиційним лікам від застуди, завдяки своїм антимікробним властивостям.

Попри всю користь меду, важливо враховувати обмеження його вживання. Взагалі не можна їсти мед немовлятам до року, людям з алергією на нього та вагітним.

Джерело: Verywell heath