Для приготовления раствора для одного полоскания вам понадобится 250 мл кипяченой воды, 1 чайная ложка соли без горки, ½ чайной ложки соды, 1-2 капли йода. Все ингредиенты смешать, после чего можно приступать к процедуре. Таким раствором рекомендуется полоскать горло не менее 3-4 раз в сутки.

Полоскание горла положительно влияет на травмированную или воспаленную слизистую оболочку и успокаивает ее, нейтрализует бактерии и в конечном итоге помогает лечению инфекционно-воспалительных заболеваний горла.

На результат лечения влияет частота ополаскиваний, поэтому лучше повторять процедуру каждый час. Раствор должен быть теплым и свежим.

– Полоскания и смазывания горла — важный этап в лечении, более того, он эффективнее таблеток, поскольку действует локально, — уверяют отоларингологи.

Травы

Отвар нужно приготовить заранее. Для этого используют ромашку, эхинацею, кору дуба, шалфей или зверобой. Технология приготовления травяных настоек указана в рекомендациях по использованию.

Обычно 2 пакетика (2 ст. л.) травы заливаем 400 мл кипяченой воды. Когда отвар настоится 30 минут, процедите его или извлеките пакетики трав. Для полоскания жидкость следует подогреть.

Кора дуба обладает выраженными противомикробными и противовоспалительными свойствами, что позволяет быстро снять боль.

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Растворы с медпрепаратов

В этом случае используют спиртовые настойки (прополис, хлорофиллипт, эвкалипт, календула или ротокан), их следует растворять в соответствии с инструкцией. К примеру, 1 чайная ложка прополиса, хлорофиллипта или ротокана растворяется в 200 мл воды, а эвкалипт в пропорции 10-15 капель на эту же порцию воды.

Прополис выступает как антибактериальное и противовоспалительное средство.

Соль + йод

Раствор делаем на 200 мл воды, которую предварительно следует перекипятить. Используем соль или соду в пропорции: 1 чайная ложка на стакан теплой воды, сюда же добавляем 3 капли йода.

Эфирное масло

В народе эфирное масло чайного дерева называют целебным, поэтому врачи советуют держать его в собственной аптечке. Поскольку эфирные масла нерастворимые в воде, то 5 капель нужно нанести на ½ чайной ложки соли или соды и уже эту смесь растворяем в стакане теплой воды. Раствор готовый для тщательного полоскания.

Эфирное масло чайного дерева эффективно убивает бактерии, вирусы и даже грибки. Кроме того, раствор обладает тонизирующим и противовоспалительным действием.

Куркума + имбирь

Эти составляющие предотвращают возрастанию болезнетворных бактерий. Нужно натереть сухой корень имбиря, чтобы получить 1 ч. л. порошка. Добавляем в такой же пропорции куркуму и заливаем 200 мл кипятка. В течение 30 мин смесь настоится, тогда пропустите ее через сито и ополаскивайте горло.

Альтернатива: в кипящую воду (500 мл) всыпаем 1 ч. л. куркумы и ½ чайной ложки соли, пусть настоится 20 минут и можно полоскать 5-6 раз в день.

Помните, что всегда нужно консультироваться с врачом, если у вас есть признаки ангины, чтобы получить курс лечения. А полоскания горла всегда будет результативным плюсом в вашем лечении. Не болейте!

Фото: kafedra

София Телишевская