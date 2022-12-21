Воспаление поджелудочной железы называют панкреатитом. Если человек приступил к лечению, вместе с приемом лекарства в этой ситуации нужно обязательно соблюдать диету.
Из рациона исключается вредная еда, газированные напитки и прочее. Диета при поджелудочной: основные правила читайте в материале.
Врач-гастроэнтеролог Марта Фармага отмечает, что соблюдение диеты при панкреатите – основа лечения. Поджелудочная железа – это продолговатый орган, располагающийся позади желудка в верхней части живота.
Основная функция поджелудочной железы – выработка ферментов, помогающих пищеварению, и гормонов, помогающих регулировать обмен сахара.
Различают острый панкреатит, появляющийся внезапно и продолжающийся несколько дней, такие больные преимущественно лечатся у хирургов, и хронический панкреатит, который возникает постепенно и длится много лет.
Как проявляется панкреатит:
- боли в верхней части живота;
- боль в животе, усиливающаяся после еды;
- жирный стул (стеаторея);
- иногда может быть потеря веса.
Диета при поджелудочной: факторы риска
- Ожирение.
- Курение сигарет. Курильщики в среднем в три раза чаще болеют хроническим панкреатитом, чем некурящие, а отказ от курения уменьшает его риск примерно вдвое.
- Чрезмерное употребление алкоголя. Люди, злоупотребляющие алкоголем (употребляющие четыре-пять напитков в день), имеют повышенный риск возникновения панкреатита.
- Сахарный диабет также повышает риск панкреатита.
- Семейная история панкреатита. Если у вашей семьи есть родственники с этим заболеванием, ваши шансы растут, особенно в сочетании с другими факторами риска.
При подозрении на хронический панкреатит врач назначит следующие обследования:
- общий анализ крови и анализ крови на определенные ферменты;
- УЗИ органов брюшной полости;
- анализ кала.
Ваш врач может рекомендовать другие тесты в зависимости от конкретной ситуации.
Диета при поджелудочной
Если диагноз установлен, то ключевой в лечении является диета.
А в острый период – голод. Отсутствие боли и улучшение общего состояния являются показанием восстановление питания.
Во время ремиссии болезни следует полностью отказаться от алкоголя и курения, употреблять нежирную пищу, приготовленную щадящим методом (варка, запекание, тушение), исключить свежие овощи, сладости, крепкие бульоны, бобовые.
Для лечения воспаления поджелудочных используют стол диеты №5
- Завтрак должен включать жидкие каши.
- Второй завтрак – овощное пюре, отвар шиповника или минеральная вода.
- Обед – перетертые супы или овощной бульон.
- Полдник – обезжиренный сыр, кефир.
- Ужин – жидкие каши.
- Второй ужин – кисель.
Диета при поджелудочной: что можно есть
- Напитки. Соки без сахара, воды, чая, негазированной воды.
- Фрукты. К примеру, запеченные яблоки, груши, некоторые сухофрукты.
- Овощи. Огурцы, помидоры, брокколи, цветная капуста, кабачки, тыква, картофель.
- Рыбу. Все нежирные сорта: минтай, щука, камбала, хек и т.д.
- Мясо. Говядина, кролик, грудка индейки, курица.
- Молочные продукты. Это касается простокваши (с небольшой жирностью) и кефиров.
- Сыры. Не острые сорта.
- Крупы и каши. Рис, овсяная и гречневая каша.
Диета при поджелудочной: что нельзя есть
- соки с сахаром;
- ягоды, кислые яблоки, апельсины;
- самые разные закрутки;
- жирные сорта рыбы, икру;
- мясные копчености, сало, колбасы;
- хлеб;
- шоколад;
- мороженое;
- сладкое;
- фасоль и кукурузу;
- любые соусы (никаких кетчупов и майонезов).