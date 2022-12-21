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Еда

Диета при поджелудочной: эксперт объяснил, что можно употреблять при панкреатите

21 декабря 2022, 11:48
Анна Голишевская Редактор сайта
дієта
Источник: Unsplash

Воспаление поджелудочной железы называют панкреатитом. Если человек приступил к лечению, вместе с приемом лекарства в этой ситуации нужно обязательно соблюдать диету.

Из рациона исключается вредная еда, газированные напитки и прочее. Диета при поджелудочной: основные правила читайте в материале.

Врач-гастроэнтеролог Марта Фармага отмечает, что соблюдение диеты при панкреатите – основа лечения. Поджелудочная железа – это продолговатый орган, располагающийся позади желудка в верхней части живота.

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Основная функция поджелудочной железы – выработка ферментов, помогающих пищеварению, и гормонов, помогающих регулировать обмен сахара.

Различают острый панкреатит, появляющийся внезапно и продолжающийся несколько дней, такие больные преимущественно лечатся у хирургов, и хронический панкреатит, который возникает постепенно и длится много лет.

 Как проявляется панкреатит:

  • боли в верхней части живота;
  • боль в животе, усиливающаяся после еды;
  • жирный стул (стеаторея);
  • иногда может быть потеря веса.

Диета при поджелудочной: факторы риска 

  • Ожирение.
  • Курение сигарет. Курильщики в среднем в три раза чаще болеют хроническим панкреатитом, чем некурящие, а отказ от курения уменьшает его риск примерно вдвое.
  • Чрезмерное употребление алкоголя. Люди, злоупотребляющие алкоголем (употребляющие четыре-пять напитков в день), имеют повышенный риск возникновения панкреатита.
  • Сахарный диабет также повышает риск панкреатита.
  • Семейная история панкреатита. Если у вашей семьи есть родственники с этим заболеванием, ваши шансы растут, особенно в сочетании с другими факторами риска.

При подозрении на хронический панкреатит врач назначит следующие обследования:

  • общий анализ крови и анализ крови на определенные ферменты;
  • УЗИ органов брюшной полости;
  • анализ кала.

Ваш врач может рекомендовать другие тесты в зависимости от конкретной ситуации.

Диета при поджелудочной

Если диагноз установлен, то ключевой в лечении является диета.

А в острый период – голод. Отсутствие боли и улучшение общего состояния являются показанием восстановление питания.

Во время ремиссии болезни следует полностью отказаться от алкоголя и курения, употреблять нежирную пищу, приготовленную щадящим методом (варка, запекание, тушение), исключить свежие овощи, сладости, крепкие бульоны, бобовые.

Для лечения воспаления поджелудочных используют стол диеты №5

Диета

Фото — Unsplash

  • Завтрак должен включать жидкие каши.
  • Второй завтрак – овощное пюре, отвар шиповника или минеральная вода.
  • Обед – перетертые супы или овощной бульон.
  • Полдник – обезжиренный сыр, кефир.
  • Ужин – жидкие каши.
  • Второй ужин – кисель.

Диета при поджелудочной: что можно есть

  • Напитки. Соки без сахара, воды, чая, негазированной воды.
  • Фрукты. К примеру, запеченные яблоки, груши, некоторые сухофрукты.
  • Овощи. Огурцы, помидоры, брокколи, цветная капуста, кабачки, тыква, картофель.
  • Рыбу. Все нежирные сорта: минтай, щука, камбала, хек и т.д.
  • Мясо. Говядина, кролик, грудка индейки, курица.
  • Молочные продукты. Это касается простокваши (с небольшой жирностью) и кефиров.
  • Сыры. Не острые сорта.
  • Крупы и каши. Рис, овсяная и гречневая каша.

Диета при поджелудочной: что нельзя есть

  • соки с сахаром;
  • ягоды, кислые яблоки, апельсины;
  • самые разные закрутки;
  • жирные сорта рыбы, икру;
  • мясные копчености, сало, колбасы;
  • хлеб;
  • шоколад;
  • мороженое;
  • сладкое;
  • фасоль и кукурузу;
  • любые соусы (никаких кетчупов и майонезов).
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