Воспаление поджелудочной железы называют панкреатитом. Если человек приступил к лечению, вместе с приемом лекарства в этой ситуации нужно обязательно соблюдать диету.

Из рациона исключается вредная еда, газированные напитки и прочее. Диета при поджелудочной: основные правила читайте в материале.

Врач-гастроэнтеролог Марта Фармага отмечает, что соблюдение диеты при панкреатите – основа лечения. Поджелудочная железа – это продолговатый орган, располагающийся позади желудка в верхней части живота.

Сейчас смотрят

Основная функция поджелудочной железы – выработка ферментов, помогающих пищеварению, и гормонов, помогающих регулировать обмен сахара.

Различают острый панкреатит, появляющийся внезапно и продолжающийся несколько дней, такие больные преимущественно лечатся у хирургов, и хронический панкреатит, который возникает постепенно и длится много лет.

Как проявляется панкреатит:

боли в верхней части живота;

боль в животе, усиливающаяся после еды;

жирный стул (стеаторея);

иногда может быть потеря веса.

Диета при поджелудочной: факторы риска

Ожирение.

Курение сигарет. Курильщики в среднем в три раза чаще болеют хроническим панкреатитом, чем некурящие, а отказ от курения уменьшает его риск примерно вдвое.

Чрезмерное употребление алкоголя. Люди, злоупотребляющие алкоголем (употребляющие четыре-пять напитков в день), имеют повышенный риск возникновения панкреатита.

Сахарный диабет также повышает риск панкреатита.

Семейная история панкреатита. Если у вашей семьи есть родственники с этим заболеванием, ваши шансы растут, особенно в сочетании с другими факторами риска.

При подозрении на хронический панкреатит врач назначит следующие обследования:

общий анализ крови и анализ крови на определенные ферменты;

УЗИ органов брюшной полости;

анализ кала.

Ваш врач может рекомендовать другие тесты в зависимости от конкретной ситуации.

Диета при поджелудочной

Если диагноз установлен, то ключевой в лечении является диета.

А в острый период – голод. Отсутствие боли и улучшение общего состояния являются показанием восстановление питания.

Во время ремиссии болезни следует полностью отказаться от алкоголя и курения, употреблять нежирную пищу, приготовленную щадящим методом (варка, запекание, тушение), исключить свежие овощи, сладости, крепкие бульоны, бобовые.

Для лечения воспаления поджелудочных используют стол диеты №5

Завтрак должен включать жидкие каши.

Второй завтрак – овощное пюре, отвар шиповника или минеральная вода.

Обед – перетертые супы или овощной бульон.

Полдник – обезжиренный сыр, кефир.

Ужин – жидкие каши.

Второй ужин – кисель.

Диета при поджелудочной: что можно есть

Напитки. Соки без сахара, воды, чая, негазированной воды.

Фрукты. К примеру, запеченные яблоки, груши, некоторые сухофрукты.

Овощи. Огурцы, помидоры, брокколи, цветная капуста, кабачки, тыква, картофель.

Рыбу. Все нежирные сорта: минтай, щука, камбала, хек и т.д.

Мясо. Говядина, кролик, грудка индейки, курица.

Молочные продукты. Это касается простокваши (с небольшой жирностью) и кефиров.

Сыры. Не острые сорта.

Крупы и каши. Рис, овсяная и гречневая каша.

Диета при поджелудочной: что нельзя есть