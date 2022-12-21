Запалення підшлункової залози називають панкреатитом. Якщо людина розпочала лікування, разом із прийомом ліків у цій ситуації слід обов’язково дотримуватися дієти.

Із раціону виключається шкідлива їжа, газовані напої та інше. Дієта при підшлунковій: основні правила читайте в матеріалі.

Лікар-гастроентеролог Марта Фармага наголошує, що дотримання дієти при панкреатиті – основа лікування. Підшлункова залоза – це подовгастий орган, що розташовується позаду шлунка у верхній частині живота.

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Основна функція підшлункової залози – вироблення ферментів, які допомагають травленню, та гормонів, які допомагають регулювати обмін цукру.

Розрізняють гострий панкреатит, що з’являється раптово і триває кілька днів, такі хворі переважно лікуються у хірургів, та хронічний панкреатит – виникає поступово і триває багато років.

Як проявляється панкреатит:

біль у верхній частині живота;

біль у животі, що посилюється після їжі;

жирні випорожнення (стеаторея);

інколи може бути втрата ваги.

Дієта при підшлунковій: чинники ризику

Ожиріння.

Куріння сигарет. Курці в середньому втричі частіше хворіють на хронічний панкреатит, ніж некурці, а відмова від куріння зменшує його ризик приблизно вдвічі.

Надмірне вживання алкоголю. Люди, які зловживають алкоголем (які вживають чотири-п’ять напоїв на день), мають підвищений ризик виникнення панкреатиту.

Цукровий діабет також підвищує ризик панкреатиту.

Сімейна історія панкреатиту. Якщо у вашій сім’ї є родичі з цим захворюванням, ваші шанси зростають, особливо в поєднанні з іншими факторами ризику.

При підозрі на хронічний панкреатит лікар призначить такі обстеження:

загальний аналіз крові та аналіз крові на певні ферменти;

УЗД органів черевної порожнини;

аналіз калу.

Ваш лікар може порекомендувати інші тести залежно від конкретної ситуації.

Дієта при підшлунковій

Якщо діагноз встановлено, тоді ключовим у лікуванні є дієта. А в гострий період – голод.

Відсутність болю та покращення загального стану є показом до відновлення харчування.

Під час ремісії хвороби варто повністю відмовитися від алкоголю та куріння, споживати нежирну їжу, яка приготована щадним методом (варіння, запікання, тушкування), виключити свіжі овочі, солодощі, міцні бульйони, бобові.

Для лікування запалення підшлункової використовують дієту №5

Сніданок повинен включати рідкі каші.

Другий сніданок – овочеве пюре, відвар шипшини або мінеральна вода.

Обід – перетерті супи або овочевий бульйон.

Полудень – знежирений сир, кефір.

Вечеря – рідкі каші.

Друга вечеря – кисіль.

Дієта при підшлунковій: що можна їсти

Напої. Соки без цукру, воду, чай, негазовану воду.

Фрукти. Наприклад, запечені яблука, груші, деякі сухофрукти.

Овочі. Огірки, помідори, броколі, цвітна капуста, кабачки, гарбуз, картопля.

Рибу. Всі нежирні сорти: минтай, щука, камбала, хек тощо.

М’ясо. Яловичина, кролик, грудка індички, курка.

Молочні продукти. Це стосується кислого молока (з невеликою жирністю) та кефірів.

Сири. Не гострі сорти.

Крупи і каші. Рис, вівсяна і гречана каша.

Дієта при підшлунковій: чого не можна їсти