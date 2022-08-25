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Низькожирова або низьковуглеводна: вчені дізналися, як дієта найефективніша

25 Серпня 2022, 12:51
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
диета
Джерело: Depositphotos

Американський Центр біотехнологічної інформації опублікував порівняльний аналіз різних популярних дієт, які вивчалися з метою їхньої ефективності в боротьбі з надмірною вагою і ожирінням.

У рандомізованих випробуваннях брали участь дорослі старше 18 років з індексом маси тіла (ІМТ) 25-29 або з ожирінням (ІМТ понад 30).

Повідомляється, що в огляд були включені результати 121 дослідження за участю майже 22 тис. добровольців, які застосовували понад 14 різних дієт, у тому числі низьковуглеводних і низькожирових.

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З’ясувалося, що більшість макронутріентних дієт протягом шести місяців призводять до помірної втрати ваги і істотного поліпшення серцево-судинних факторів ризику, особливо артеріального тиску.

Через 12 місяців ефект у вигляді зниження ваги і зниження серцево-судинних факторів ризику в значній мірі зникає.

Джерело: РubМed

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Дієта Наукові дослідження науковці
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