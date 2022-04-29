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Їжа

Перелік потрібних продуктів: що таке дієта довголіття і які її основні принципи

29 Квітня 2022, 16:37
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
еда диета
Джерело: Depositphotos

Американські вчені дали більш чітке уявлення про те, яке харчування може дати найкращі шанси на більш довге і здорове життя. Йдеться про дослідження різних аспектів дієти, починаючи зі складу їжі, її калорійності і частоту періодів голодування.

Досліджували проаналізували сотні досліджень харчування, хвороб і тривалості життя лабораторних тварин і людей і об’єднали їх зі своїми власними науковими дослідженнями.

В аналіз були включені популярні дієти, такі як обмеження загальної кількості калорій, кетогенна дієта з високим вмістом жирів і низьким вмістом вуглеводів, вегетаріанська і веганська дієти, а також середземноморська дієта.

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Стаття також включала огляд різних форм голодування, в том числі і інтервальне.

В ідеалі всі денні прийоми їжі повинні відбуватися протягом 11-12 годин, що дозволяє проводити щоденний період голодування.

П’ятиденний цикл голодування або дієти, що імітує голодування, кожні 3-4 місяці також може допомогти знизити резистентність до інсуліну, нормалізувати кров’яний тиск та інші фактори ризику.

Вчені так описали дієту довголіття:

  • багато бобових, цільних зерен і овочів;
  • трохи риби;
  • ніякого червоного м’яса або обробленого м’яса і дуже мало білого м’яса;
  • низький вміст цукру і очищених зерен;
  • достатня кількість горіхів, оливкової олії і трохи темного шоколаду.

На додаток до загальних характеристик дієта довголіття повинна бути адаптована до людей з урахуванням статі, віку, стану здоров’я і генетики, відзначають вчені.

Наприклад, людям старше 65 років може знадобитися збільшення кількості білка, щоб протистояти слабкості і втраті м’язової маси.

Дієта довголіття – це не дієтичне обмеження, спрямоване тільки на зниження ваги, а спосіб життя, спрямований на уповільнення старіння, який може доповнювати стандартну охорону здоров’я і в якості профілактичного заходу допоможе уникнути захворювань і зберегти здоров’я в похилому віці, впевнені дослідники.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Дієта, Здорове харчування, Наукові дослідження, науковці, тривалість життя
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