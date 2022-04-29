Американские ученые дали более четкое представление о том, какое питание может дать наилучшие шансы на более долгую и здоровую жизнь. Речь идет об исследованиях различных аспектов диеты, начиная с состава пищи, ее калорийности и частоте периодов голодания.

Исследовали проанализировали сотни исследований питания, болезней и продолжительности жизни лабораторных животных и людей и объединили их со своими собственными научными изысканиями.

В анализ были включены популярные диеты, такие как ограничение общего количества калорий, кетогенная диета с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов, вегетарианская и веганская диеты, а также средиземноморская диета.

Статья также включала обзор различных форм голодания, в том числе и интервальное.

В идеале все дневные приемы пищи должны происходить в течение 11-12 часов, что позволяет проводить ежедневный период голодания.

Пятидневный цикл голодания или диеты, имитирующей голодание, каждые 3-4 месяца также может помочь снизить резистентность к инсулину, нормализировать кровяное давление и другие факторы риска.

Ученые так описали диету долголетия:

много бобовых, цельных зерен и овощей;

немного рыбы;

никакого красного мяса или обработанного мяса и очень мало белого мяса;

низкое содержание сахара и очищенных зерен;

достаточное количество орехов, оливкового масла и немного темного шоколада.

В дополнение к общим характеристикам диета долголетия должна быть адаптирована к людям с учетом пола, возраста, состояния здоровья и генетики, отмечают ученые.

Например, людям старше 65 лет может потребоваться увеличение количества белка, чтобы противостоять слабости и потере мышечной массы.

Диета долголетия — это не диетическое ограничение, направленное только на снижение веса, а образ жизни, направленный на замедление старения, который может дополнять стандартное здравоохранение и в качестве профилактической меры поможет избежать заболеваний и сохранить здоровье в преклонном возрасте, уверены исследователи.