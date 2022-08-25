Американский Центр биотехнологической информации опубликовал сравнительный анализ различных популярных диет, которые изучались с целью их эффективности в борьбе с избыточным весом и ожирением.

В рандомизированных испытаниях принимали участие взрослые старше 18 лет с индексом массы тела (ИМТ) 25-29 или с ожирением (ИМТ свыше 30).

Сообщается, что в обзор были включены результаты 121 исследования с участием почти 22 тыс. добровольцев, которые применяли свыше 14 различных диет, в том числе низкоуглеводных и низкожировых.

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Выяснилось, что большинство макронутриентных диет в течение шести месяцев приводят к умеренной потере веса и существенному улучшению сердечно-сосудистых факторов риска, особенно артериального давления.

Через 12 месяцев эффект в виде снижения веса и снижения сердечно-сосудистых факторов риска в значительной степени исчезает.

Источник: РubМed