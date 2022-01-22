Covid-19: FDA одобрило лечение некоторых людей препаратом ремдесивир

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешило применение противовирусного препарата Ремдесивир для лечения не госпитализированных взрослых и детей с симптомами коронавирусной инфекции легкой и средней степени тяжести.

Так, по данным Washington Post, этот шаг расширяет использование Ремдесивира, ранее ограниченного только пациентами, которые были госпитализированы.

В издании считают, что это происходит из-за того, что врачи сталкиваются с нехваткой методов лечения, разрешенных FDA.

Уточняется, что речь идет о взрослых и детях старше 12 лет, которые весят не менее 40 кг (88 фунтов) и имеют симптомы коронавируса от легкой до средней тяжести, а также – подверженным высокому риску прогрессирования инфекции до тяжелой степени.

По данным FDA, препарат можно вводить внутривенно в течение трех дней. Это может помочь снизить риск госпитализации пациентов.

Однако это лекарство – не замена вакцинации, которая, по заверениям FDA, остается самой сильной профилактической мерой.

Напомним, ранее ВОЗ не рекомендовала использование Ремдесивира в лечении коронавируса.