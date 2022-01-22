Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) дозволило застосування противірусного препарату Ремдесивір ​​для лікування не госпіталізованих дорослих та дітей із симптомами коронавірусної інфекції легкого та середнього ступеня тяжкості.

Так, за даними Washington Post, цей крок розширює використання Ремдесивіру, раніше обмеженого лише пацієнтами, які були госпіталізовані.

У виданні вважають, що це відбувається через те, що лікарі стикаються з нестачею методів лікування, дозволених FDA.

Уточнюється, що йдеться про дорослих і дітей старше 12 років, які важать не менше 40 кг (88 фунтів) та мають симптоми коронавірусу від легкої до середньої тяжкості, а також – схильні до високого ризику прогресування інфекції до тяжкого ступеня.

За даними FDA, препарат можна внутрішньовенно вводити протягом трьох днів. Це може допомогти знизити ризик госпіталізації пацієнтів.

Однак ці ліки – не заміна вакцинації, яка, як запевняє FDA, залишається найсильнішим профілактичним заходом.

Нагадаємо, раніше ВООЗ не рекомендувала використання Ремдесивіру для лікування коронавірусу.