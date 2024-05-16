Ученые выяснили, почему появляются смертельные тромбы после вакцины против Covid-19 от производителей Johnson & Johnson и AstraZeneca.

Исследование показало, что такие осложнения обусловлены генетической аутоиммунной реакцией.

Почему вакцина против коронавируса вызывает тромбы

Вакцины компаний J&J и AstraZeneca созданы на основе аденовируса. Они содержат компонент, который у людей с генетической предрасположенностью может провоцировать выработку антител против белка, который вовлечен в свертывание крови. Таким образом образуются тромбозы.

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Чтобы идентифицировать и удалить этот элемент вакцины, ученые планируют использовать генетическую инженерию.

Представители AstraZeneca и Johnson & Johnson согласились с результатами и заявили, что они готовы поддерживать дальнейшие исследования для разработки безопасных вакцин.

Безопасность вакцин

По данным Йельской школы медицины, более 18 млн человек делали прививки вакциной J&J, у 60 из них развились тромбы. Девять случаев были летальными.

Из-за смертности от тромбозов, в некоторых странах, изъяли или ограничили использование вакцины AstraZeneca. Европейская комиссия отозвала разрешение на маркетинг этого препарата в марте 2024 года.