Председатель Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий в Объединенном эфире украинских телеканалов рассказал об угрозе эпидемии холеры в ряде регионов страны. О чем, кстати, недавно заявило и Министерство здравоохранения Украины.

— К огромному сожалению, эти прогнозы целиком реальны для оккупированных территорий и регионов, где ведутся активные боевые действия, — отметил инфекционист.

По его словам, как сообщило, Главное управление разведки Минобороны Украины, есть информация, что в граничащих с Россией областях, например, в Ростовской, уже идет подготовка к возможной вспышке холеры.

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Федор Лапий уточнил, что возбудитель холеры достаточно стойкий. Он может достаточно долго сохраняться, к примеру, в организме рыб, моллюсков и т.д. То есть человек может заразиться холерой просто купаясь в водоеме или употребляя зараженную воду.

— Мы прекрасно понимаем, насколько нарушена инфраструктура в городах, которые подвергаются обстрелам, которые полностью разрушены, как, к примеру, Мариуполь, где есть несанкционированные захоронения, — сказал Федор Лапий.

По его словам, уничтоженные здесь канализационные и очистные сооружения являются предпосылками для возникновения острых кишечных инфекций, таких, как холера.

Между тем, по словам эксперта, случаи холеры в Украине не регистрируются уже давно. Последняя вспышка случилась как раз в Мариуполе, когда заболело 33 человека и 24 были обозначены, как носители вибриона бактерии-возбудителя, то есть, когда болезнь не всегда проявляется симптомами.

Самым эффективным методом предупреждения распространения холеры является, как и при Covid-19, вакцинация. И прежде всего медицинских работников, которые работают в эпицентре потенциальной вспышки.

Важно также помнить, что не только холера является опасной. В условиях разрушенной инфраструктуры есть риск появления многих других кишечных инфекций.

Здесь главные правила профилактики являются тотальными: гигиена рук и кипячение воды минимум в течение одной минуты. И только кипяченой водой следует мыть овощи и фрукты, которые уже стали появляться.