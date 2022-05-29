Голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федір Лапій в Об’єднаному ефірі українських телеканалів розповів про загрозу епідемії холери в низці регіонів країни. Про що, до речі, нещодавно заявило і Міністерство охорони здоров’я України.

– На превеликий жаль, ці прогнози цілком реальні для окупованих територій і регіонів, де ведуться активні бойові дії, – зазначив інфекціоніст.

За його словами, як повідомило, Головне управління розвідки Міноборони України, є інформація, що в межуючих з Росією областях, наприклад, в Ростовській, вже йде підготовка до можливого спалаху холери.

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Федір Лапій уточнив, що збудник холери досить стійкий. Він може досить довго зберігатися, наприклад, в організмі риб, молюсків тощо. Тобто людина може заразитися на холеру просто купаючись у водоймі або вживаючи заражену воду.

– Ми прекрасно розуміємо, наскільки порушена інфраструктура в містах, які піддаються обстрілам, які повністю зруйновані, як, наприклад, Маріуполь, де є несанкціоновані поховання, – сказав Федір Лапій.

За його словами, знищені тут каналізаційні та очисні споруди є передумовами для виникнення гострих кишкових інфекцій, таких, як холера.

Тим часом, за словами експерта, випадки холери в Україні не реєструються вже давно. Останній спалах стався якраз в Маріуполі, коли захворіло 33 людини і 24 були позначені, як носії вібріона бактерії-збудника, тобто, коли хвороба не завжди проявляється симптомами.

Найефективнішим методом попередження поширення холери є, як і при Covid-19, вакцинація. І насамперед медичних працівників, які працюють в епіцентрі потенційного спалаху.

Важливо також пам’ятати, що не тільки холера є небезпечною. В умовах зруйнованої інфраструктури є ризик появи багатьох інших кишкових інфекцій.

Тут головні правила профілактики є тотальними: гігієна рук і кип’ятіння води мінімум протягом однієї хвилини. І тільки кип’яченою водою слід мити сезонні овочі та фрукти, які вже стали з’являтися.