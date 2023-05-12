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Действует как вакцина: экспериментальный пластырь снизил аллергию на арахис у детей

12 мая 2023, 11:28
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
арахіс алергія
Источник: Depositphotos

Ученые Университета Колорадо в США испытали специальный арахисовый пластырь, который помог детям старше четырех лет с пищевой аллергией снизить чувствительность к арахису. 

Как стало известно, пластырь, который наклеивают на спину, содержит антиген в виде арахисового белка, на который иммунная система людей с аллергией имеет чрезмерную реакцию, но в очень низкой концентрации. Таким образом, из-за низких доз антигена, иммунная система учится его толерировать. 

Подход показал себя эффективным у детей с аллергией старше четырех лет, однако для меньших пациентов подобного лечения не было. 

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Ученые провели испытание пластыря на 362 детях от одного до трех лет с подтвержденной аллергией на арахис. Из них 118 вошли в группу плацебо, получив пластырь без активного компонента. 

Выяснилось, что год ежедневного использования пластыря уменьшает чувствительность к арахису у 67% детей. Если раньше им достаточно было съесть более 10 мг арахисового белка, чтобы вызвать аллергическую реакцию, то после года лечения для такого же эффекта потребовалось уже 1000 мг. 

Тем, у кого реакцию вызывали менее 10 мг белка, после курса пластыря могли съесть более 300 мг. Эти дети могут спокойно съесть от одного до четырех бобов, что защитит их от последствий случайного потребления арахиса, например, в составе сладостей. 

Что касается безопасности, то во время терапии анафилактические реакции были отмечены у четырех детей из группы арахисового пластыря. Но преимущественно они были легкими и трое детей не прекратили участия в испытании и подобных проявлений у них больше не было. 

Источник: NEJM, nauka.ua

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Алергія Наукові дослідження
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